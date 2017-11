No tin tereno pa tur hende, Aruba mester cuminsa bay over na construi bay halto

Durante di e ultimo 8 añanan, casnan social tabata masha schaars y practicamente no a wordo construi. FCCA ta haci e aspecto di casnan comercial tambe, cu ta mustra di ta domina e rol cu mester tin pa loke ta casnan social. “Mi a mustra riba e maneho cu gobierno tin cu ta pa crea un cantidad di entre 150 a 200 cas pa aña, y cu mi kier mira esaki den 2018 caba, cuminsa wordo ehecuta. Esaki ta significa cu pa haciele mas rendabel pa FCCA gobierno lo mester pone terenonan disponibel pa nan no haya nan den e posishon di cu nan tin cu cumpra terenonan priva. Pero cu nan por haya for di gobierno e espacio necesario pa por construi e cantidad di casnan aki.”

Den e reunion a papia tambe riba e rol cu FCCA mester tin den comunidad cu ta uno cu lo kier sigui discuti mas amplio riba dje. E rol cu gobierno a pone su dilanti tambe di crea e posibilidad pa casnan ta ‘affordable’. Casnan cu no necesariamente ta casnan social, pero tampoco ta casnan riba 250 mil florin bay ariba. E necesidad cu nos comunidad tin actualmente pa cas, ta asina grandi basa riba locual ta wordo sinti na DIP y tambe den comunidad canando den pueblo unda cu hopi persona ta indica cu nan ta wardando riba un pida tereno of cas.

Minister Oduber a papia cu FCCA tambe cu na cierto momento lo mester bay bishita banconan comercial y mustra e direccion cu kier bay. Locual ta parti di e maneho di gobierno y di mi Ministerio, ta e hecho cu no ta bay traha casnan, den forma di ‘wijk’ unda cu tin 100 cas banda di otro, cu ta crea problemanan social mas grandi. Al contrario ta bay traha 15 pa 20 di esakinan den diferente bario, evitando cu ta crea barionan cu ta crea problemanan social mas grandi pa nos comunidad. Un otro punto cu a trata tambe ta e hecho cu na cierto momento lo mester cuminsa construi bay halto (flatgebouw). A papia cu DOW riba e posibilidad di ‘gated communities’ tambe y haci’e posibel cu por cera cierto areanan y pone propio siguridad. “Nos no tin tereno pa tur hende por haya un tereno pa traha cas, pues mester pensa riba alternativa di construccion cu ta bay halto, cual lo mester por wordo reconoci como un ‘asset’ di un famia na momento cu ta cumpra bo propio apartamento”, Minister Oduber a termina bisando.