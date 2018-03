No tin peliger di scarcedad di fuel na Aruba

Fuel & Marketing Supply Aruba (FMSA) ta un esun responsabel pa cumpra fuel y bende esaki cu WEB, Airport y stationnan di gasoline. E supplier te ultimo tabata Citgo Aruba Supply. Sr. Richard Eman, di e Hunta di Comisario di Refineria di Aruba, RDA, ta amplia mas ariba esaki.

Citgo Aruba Supply, CAS, no ta coriendo peligro, ya te ainda FMSA ta cumprando fuel y ta pagando pa esaki. FMS ta bende 130 miyon florin na fuel na WEB, y ta bin acerca airport y demas companianan. WEB ta e consumidor mas grandi den consumo y ta importate pa e fuel keda bon.

FMSA ta esun cu ta cumpra via CAS y esaki ta cumpra for di exterior. Esaki no ta bin for di Venezuela, ya cu e pais aki casi no tin e productonan aki, pero tin hopi deposito di fuel den area di Caribe, cu si por supply Aruba cun’e.

Sr. Eman ta sigui bisa cu fuel ta un producto super strategico pa Aruba. Si no tin fuel avionnan no ta bula, WEB no ta huma y auto no ta core.

Pa loke ta trata e hedging di WEB, esaki no tin nada di haber cu RDA, y tampoco cu petroleo. E ta un transaccion di banco, ta simplemente un calculo financiero. Hedging mas bien no tin nada di haber cu baha prijs, e ta mas bien cu stabilisa prijs. Ta dos cos diferente. Pa Sr. Eman, e hedging ta algo innecesario, pasobra ora cu fuel ta subi, WEB su prijs ta subi, ora cu e baha, WEB su prijsta baha. Mas bien pueblo ta e hedge di WEB. Full e hedging mester check cu WEB pa wak con nan ta haci’e.

Ultimo Minister Presidente a duna un permiso pa un hedging pa tres luna mas, pa motibo di un tijdlimiet poco perta y pa no bruha e cosnan, a bay di acuerdo cun’e. Ademas di cu e hedging a costa Aruba masha hopi placa, esaki mester wordo seriamente atendi cun’e, y ta cosnan cu no mester ripiti nunca mas, segun Sr. Richard Eman, di e Hunta di Comisario di Refineria di Aruba, RDA.

