No tin ningun KB pa Aruba

Corsou awe a haya un aanwijzing / KB for di Hulanda. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta duna su prome reaccion riba esaki enfatisando alabes cu no tin niun aanwijzing ni KB pa Aruba manera oposicion ta desea. Premier Wever-Croes un biaha mas ta invita oposicion pa para na banda di pueblo di Aruba y no keda desea malo pa nos pais.

