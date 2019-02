No tin motibo mas pa tene waf chikito habri

Un biaha mas gobierno di Venezuela ta dal fronteranan aereo y maritimo entre Venezuela y islanan ABC. Esaki sigur ta un problema un biaha mas, ya cu no ta bay haya fruta, berdura of pisca for di Venezuela.

Loke Sr. Hubert Dirks, di Compra NV, ta haya lamentabel ta cu di parti di gobierno, nan ta acepta cada biaha cu esaki ta tuma luga. Haciendo un analisis e ta hay cu no tin niun motibo pa tene e waf chikito habri, pa algun barco chikito cu ta bin for di Venezuela. E ta costa gobierno masha hopi placa, pa douane, pa controla cosnan cu ta drenta di manera ilegal.

Importadornan local lo zorg pa e pueblo haya e productonan di hopi miho calidad, kisas un tiki mas caro, tur cos ta depende, y Compra sigur ta cla pa e momento cu yega asina leu, nan lo supply e pueblo cu e productonan cu nan no ta haya for di Venezuela.

Durante e cierre di biaha pasa, a importa productonan for di mas leu, sigur na un prijs mas halto, pero mester compronde cu ta productonan di calidad mas halto. MIrando con e barconan chikito ta atende cu e productonan cu ta bin for di Venezuela, den solo, cu oranan largo ariba lama, y esaki no por sigui sosode den pleno 2019. Mas di 90% ta wordo treci den containernan, den cooler. Pero esaki no ta e caso cu e productonan di Venezuela.

Importadornan ta paga tur belasting, ta trece producto for di exterior den container, pa asina mantene e calidad di productonan. Aruba no mester ta un bari di sushi pa productonan di Venezuela. Cu tur respet, cera e luga y importadornan lo zorg pa e pueblo haya e productonan di bon calidad, na un prijs razonabel. Pasobra competencia ta pone cu e prijs ta keda uno rasonabel, segun Sr. Hubert Dirks, di Compra.

Ya caba a manda bestel productonan fori di Colombia y ya den un siman, e prome container cu productonan cu lo no ta hayando for di Venezuela, manera e banana pa hasa, e awacati, patia, etc. Ta prodcutonan cu ta wordo treci mas hopi for di Venezuela. Y pa loke ta productonan frozen, esakita cla caba. Solucion tin, pero ta parce cu gobierno kier sigui steun ariba Venezuela. Aruba no tin nada di perde. Si sera e waf, gobierno ta gana, door di baha su gastonan. Importadornan local si ta paga invoerrechten, BBO, etc. Pregunta ta keda ken ta sali beneficia di mantene e waf chikito habri. E mesun importadornan local lo zorg pa trece productonan di calidad halto.

Sr. Dirks a sigui bisa cu den pasado tabata wak e barconan chikito ta trece fruta for di Venezuela. Pero esey no t’ey. Un cos ta sigur cu e imptadornan local si por trece productonan di bon calidad y na un bon prijs. E capitulo di productonan di Venezuela, mester wordo cera.

Recientemente importadornan tabata na Hulanda cu’n delegacion di Reino Hulandes y nan a bishita diferente exportadornan di producto. E mesun producto cu Aruba ta haya, ta e mesun producto cu Hulanda/Europa ta haya. Ta productonan ta di calidadnan sumamente halto. Tin mas caminda cu por manda busca producto, pero esaki no por si no ta manda cera e capitulo di barconan chikito di Venezuela.

Niun di e importadornan ta uni, tin un organisacion si, pero e no ta activo. Pero ta yega momento pa tur hende hunto sinta na mesa cu gobierno y a duna gobierno cierto opcionnan di con ta baha prijs di fruta cu berdura na un prijs mas abao pa e consumidor. Importadornan ta trahando pa asina trece fruta cu berdura for di exterior, na un prijs hopi mas abao.

