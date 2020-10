No tin mester bini te na WEB pa haci peticion pa servicionan, tur cos por bay Online

Mirando tur cambionan cu ta tumando lugar ultimamente pa motibo di COVID19, WEB ta informa cu tur peticion pa servicio por wordo haci via WEB su website, no tin necesidad di bini te na WEB pa esaki. Ora bo subi nan website [www.webaruba.com] y click riba Contact, ta habri un formulario di contacto y akinan bo tin diferente opcion cu bo por selecta. Bo por selecta pa un conexion nobo pa meter di awa, of si ta trata di un mudansa, of si ta pa un extra meter, of registro pa WEBCare caminda bo por wak tur bo cuentanan di awa Online. E ta puntra bo tambe pa yena number di percela, adress y email adress. Bo no tin mester di bini WEB pa haci peticionnan pa servicionan.

Riba e website di WEB tambe bo ta haya un pagina cu tur informacion, documentonan cu bo mester upload pa cierto servicionan. Por ehempel si bo kier aplica pa un meter di awa nobo, e ta pidi bo diferente documento, por ehempel mapa di bo cas of tereno, ID valido enz. tur eseynan ta wordo poni na un rij den e website pa bo sa ora bo aplica cua ta e documentonan cu bo tin cu añadi. Esey ta haci e un tiki mas facil y ta evita pa yega na WEB. “Mi ta compronde cu no ta tur hende ta conoce e proceso online, pero nos ta den un temporada cu nos tin cu yuda otro. Si bo no por, semper tin un familiar, un conoci of yiu pa mustra bo. No mester tin miedo pa siña traha online pasobra ora bo kita e miedo y bo siña, henter un mundo nobo ta habri pa bo”, segun sra. Asja Dongen, vocero di WEB ta splica Masnoticia. Pues sigur ta encurasha tur hende pa purba y siña pasobra e ta tog haci bo bida mas facil na largo plaso.

Servicio di WEB Mobil andando ketobay

Servicionan di WEB Mobil ta bayendo hopi bon actualmente segun sra. Dongen. Esaki a wordo introduci algun luna pasa, y e motibo principal tabata door di e situacion di COVID19 cu WEB tog kier a brinda e oportunidad pa hendenan por yega den nan bario pa haci nan pagonan pa menos aglomeracion na WEB mes.

Entre tanto e hendenan ta hopi interesa y tin dia WEB ta basta yen unda mester coordina tambe e rijnan cu distancia. Tur Dialuna mainta nan ta pone e schedule riba Facebook di WEB pa laga sa unda e WEB Mobile lo ta e siman ey, pero nan ta duna e schedule di henter e luna tambe riba www.webaruba.com na e parti di WEB Mobil. “E ta bayendo bon, e ta un ayudo sigur pa hendenan cu no tin propio transporte, p’esey hopi biaha nan ta puntra unda nos ta bay den cierto barionan”, segun sra. Dongen.

E WEB Mobil ta bay tur caminda rond di Aruba, tin biaha nan ta na San Nicolas, otro biaha nan ta na Noord, despues Piedra Plat, purbando di bay diferente luga central cu hendenan por yega.

