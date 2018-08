No tin informacion concreto ariba futuro di MDC

Segun sra Arends-Reyes ta casi increible tur locual ta pasando den Enseñansa na Aruba. Con por ta posibel cu aña escolar ta cera, e Centro Multidisciplinario pa nos muchanan di scol primario tawatin hopi preocupacion y awor e di dos siman di scol a cuminsa e situacion a escala te cu nan a keda sin un directora. Parlamento a pasa un mocion durante tratamento di presupuesto 2018 caminda cu a urgi Minister pa fortifica MDC y lo duna Parlamento un update y ta net lo contrario a pasa. A manda pregunta na Minister y a ricibi un carta cu lo splica mondeling den un reunion di comision pero ainda esaki no a ser yama. Ta sumamente lamentable cu na varios ocasion a pidi Minister pa bin Parlamento prome cu tuma cualkier decision cu lo tin influencia ariba enseñansa y ta tuma nota cu no tene consideracion cu Parlamento su pensamento. Ta importante pa Aruba no bai back na un ‘zorgstructuur’ cu no a traha na otro isla, Aruba tawata bayendo den e bon direccion cu un expertise centrum na nivel halto cu hopi mucha a ser yuda. Awor di 50 personal na MDC a resta alrededor di 20 y practicamente no por funciona manera debe ser. Na final di dia ta e muchanan ta ser perhudica pa motibo cu e profesionalnan cu tin pa yuda ta tiki y e mucha cu mester keda den e klas sin haña atencion dedica lo por cai atras y hasta por influencia e otro alumnonan y lo ta un peso extra pa e maestronan. Sra Arends-Reyes ta keda pendiente di e desaroyonan pa cu MDC mirando cu e personal ta hopi preocupa y a walk-out y ta spera cu por haña mas claridad ariba e topico di zorgstructuur y continuidad di MDC .

