No tin garantia pa personanan cu kier traha bek cu CITGO

Minister Presidente, sra. Evelyn Wever-Croes, ta duna di conoce cu no tin garantia pa personanan cu opta pa bay traha bek cu CITGO.

Minister Wever-Croes ta splica cu colega Minister di Labor, sr. Glenbert Croes, a institui un Oil & Gas Industry Desk cu ta un departamento di DPL cu ta encarga specificamente cu trabounan riba e tereno aki. E ta mustra cu cualkier persona cu kier solicita pa trabou por aplica na e departamento aki, pero e ta urgi na personanan cu kier kita di nan trabounan actual pa Fase 2 so di e refineria pa tuma contacto cu e Oil & Gas Industry Desk pa wordo adecuadamente informa prome cu tuma un decision asina, specialmente cu no tin hopi trabou awendia. Prome cu Fase 2 a cuminsa, CITGO a informa Gobierno cu alrededor di 390 persona na trabou. Di e 390 personanan ey, casi 90 porciento ta local, mientras 10 porciento ta personanan cu a bin di exterior. Fase 2 ta habri luga pa mas o menos 150 persona mas y esey ta pone cu e total ta bay riba 500. Di e 150 personanan cu nan ta busca pa Fase 2, riba 75 porciento ta local y riba 20 pa 25 porciento ta conocemento specifico cu nan ta kere cu no tin na Aruba. Actualmente e Oil & Gas Industry Desk ta pasando den nan un pa un y ta buscando personanan cu conocemento y experiencia riba tereno di refineria pa wak si en berdad no tin nan na Aruba. E Minister di Labor a institui e departamento aki pa percura cu e trabounan cu ta habri ta pa nos hendenan prome y si en berdad no tin persona cu experticio tecnico especialisa cu nan ta rekeri pa un funcion, e ora ey so nan por trece un persona di exterior pa cu esaki.

Minister Wever-Croes ta mustra tempo cu Valero tabata cerando su portanan y Gobierno e tempo ey tabata di bay regala Valero 76 miyon prome cu e cera su portanan. Tabatin discusionnan tambe di e BBO cu Valero a paga riba un escrow account 200 miyon florin. E tempo ey Minister Wever-Croes a bisa cu en bes di duna Valero e placa ey bek, pon’e den un fondo cu ta paga p’e trahadonan. Awo CITGO ta luchando pa fondo. Apenas tin fondo pa haci Fase 2, no tin fondo ainda pa haci Fase 3, pero Minister di Labor ta trahando cu nan pa mira ta na ki otro forma por acapara esaki.

Minister Wever-Croes no tin mucho optimismo cu lo bay tin fondo disponibel pa esaki y p’esey e ta urgi personanan pa ta cauteloso prome cu laga un trabou sigur.

