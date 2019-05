No tabatin prueba suficiente pa cu caso di abuso contra Pastoor

Fundacion Lissete Gomes ta comenta riba un reciente caso di abuso sexual caminda nan ta lamenta cu no tabatin mucho evidencia. E caso en cuestion tabata un caso di “mishimento” caminda cu huez a mustra cu mester tin prueba pero e sospechoso durante di interogacion a duna un declaracion mientras cu durante tratamento di e caso, e sospechoso su declaracionnan tabata otro. Pues ta wak akinan un desbalanse total cu ta hinca duda den huez. Loke a wordo sinti dor di e mayornan di e mucha cu a wordo “mishi” cune ta parce cu autoridadnan no ta kere un mucha ora esaki duna declaracion riba kico a sosode cune of lo por a sosode cune. Pasobra e pechonan di e mucha a wordo mishi cune y bo ta sinti cu autoridadnan no ta mira e situacion aki como algo grave, mientras cu ta trata di un acto grave akinan. Tabatin mishimento, un hende di edad ki mishi of ta kishiki mucha na scol. En todo caso huez tambe a menciona esaki cu ningun hende no a papia cu e leidsternan pa den e caso aki verefica e declaracion di e sospechoso y tampoco ningun hende no a papia cu e doño di e scol kende ta casa di e pastoor den e caso aki, niun hende a bai wak e kamber cu e mucha ta papia di dje. Niun hende no a bai confirma si berdad tal tal ora e mucha tabata practicamente su so y mayoria mucha ta bai cas prome su 5.30 di atardi y e ta un di e poconan cu ta keda te mas laat na e scol. Pues e mucha ta menciona cu e tabata sinta den e kamber cu dos otro mucha pero e otronan nan mayornan a bin busca nan y eo a keda su so den e kamber. E pastoor ta declara cu e no tabata eynan y despues e ta bisa cu si e tabata eynan pasobra ta su cas. Kiermen for di punto di bista di huez no tabatin suficiente investigacion, no a bai na e cas saca potret di e kambr, verfica si tin klechi manera e victima a indica, etc. etc. Dus e tabata hopi swak for di e banda di investigacion di parti Jeugd en Zeden Politie den e caso aki. Sinembargo, e cosnan aki ta bira dificil pasobra mayornan ta bai cu confianza caminda bo ta hiba bo jiu. Segun Lisette Gomes ta kere cu mester tin mas control riba kreshnan y na esakinan mes, mester tin camara, e scol no por ta na un cas y den e caso specifico aki e pastoor ta bisa cu e mester pasa dor di e kamber di e babynan pasobra asina so e por jega den su propio kamber. Anto e ora cu kico nos ta bezig cune pasobra mester tin control pasobra no por ta posibel loke e ta declara cu e mester pasa den e kambernan aki pa jega na su kamber anto imagina si e wordo haya culpabel. Lisette Gomes a mustra cu e kier a djis bisa un cos cu el a haya un jamada ayeranochi, cu ta uno anonimo y esaki e ta encurasha tur hende pa no tene miedo sino papia y e jamada aki ta riba e mesun caso aki caminda nan conoce varios mucha cu tambe a bira victima di e mesun persona aki. Gomes a bisa e persona di e jamada aki pa nan no keda keto sino bin dilanti bai entrega un keho na JZP ainda. Pa bai bek pa cu e situacion di e kreshan, mester tin hopi mas control y e ta bira imposibel cu e kresh ta den e mesun cas caminda tur hende ta biba y segun Gomes esaki no ta cuadra den un forma corecto. No t’asina cu mester generaliza akinan tampoco pero si mester tene cuenta cu e aspectonan aki ora ta establece un kresh caminda muchanan chikito y inocente ta bini pasa dia. Tambe mester verifica tur e personanan cu ta lanta scolnan di mucha y sigur controlnan rigoroso mester sosode na cualkier momento pa purba evita tipo di cosnan asina’ki. Tin scolnan cu no ta permiti niun hende drenta paden y bo mester djis laga bo jiunan na e porta di entrada y esaki tambe no ta cuadra pasobra como mayor bo mester por controla tur facilidad y na unda e mucha ta drumi. Dus segun Lisette Gomes e control aki mester bini di tur banda.

