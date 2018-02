No tabata necesario pa a importa trahado pa proyectonan PPP

Actualmente na Aruba tin dos proyecto di infrastructura cu ta costando Aruba hopi placa. Realidad riba e tema di proyectonan di infrastructura a wordo premira pa Sr. Diego di Cuba di STA , unda e la bisa cu nan a vocifera e situacion aki prome cu e proyectonan di Green Corridor y Watty Vos boulevard, unda cu no mester trece trahado di afo di Aruba pa e realizacion di proyecto aki.

E consecuencia di e camindanan cu a keda para, awa ta para, situacionnan poco fastioso y sinidcato STA a yega di trece e preocupacion aki, cu nan Aruba mes tin hopi companiann grandi cu nan mes por a traha e proyectonan aki, pero toch a tuma e decision di bay cu companianan di afo. Pero e resultadonan ta nada bunita, y ta pueblo di tin paga esaki na final. Sr. Diego de Cuba a sigui bisa cu nan a vocifer nan preocupacion prome cu nan a cuminsa cu e proyecto di Green Corridor y Watty Vos Boulevard.

STA a tene un reunion cu airport y pa nan a pasa despues di e rotonde, tabata casi imposibel. Ta parce cu ta un dam tin eynan, na e rotonde di Cumana. Tin duda cu ta hendenan diploma, ingenieronan cu cualificacion halto y pa nan bisa haci un desaster ariba nos pais, anto miho a laga e companiann local traha e companianan aki. Asina e placa ta keda circula aki na Aruba mes. Pero e trabaonan ta un desastre, cu’n caminda inferior y un trabao inferior. Y siendo cu tin hendnan aki na Aruba, cu por haci trabaonan profesional, cu nan conoce nan trabao y nan conoce nan luga.

Sr.Diego di Cuba a sigui bisa, cu e proyecto tabata un manera pa saca placa for di gobierno, directamente y indirectamente for di gobierno. Ta pueblo lo tin di paga e proyecto aki pa e proximo 25 of 26 aña, anto riba esaki sigur companianan local ta esun cu lo bin termina e trabounan aki.. Esaki a wordo experiencia den pasado manera e caso di e park banda di Talk of the Town, por ehempel.

Gobierno actual mester paga bon tino, ya cu ta regalando hende placa pa un trabao inferior, placa pa pueblo paga. Tambe ta destaca entre otro e punto di e cheap labor, unda cu e obranan aki no ta wordo vigila, y no ta wordo controla debidamente pa gobierno. Door di esaki bo ta haya cu hendenan ta uza otro hendenan pa e trabaonan pagando 7 of 8 florin pa ora, bou di sueldo minimo.

Director di DOW, tambe tin hopi responsabilidad ken tabata tin e deber pa ta vigilante, anto tur e situacion aki a pasa bou di su nanishi, y tambe e minister anterior cu tabata tin su propio negoshi pa wak, anto pesey mes tambe e a laga cosnan manera e proyectonan aki sucede den su dilanti y nan no a stop’e. Anto awor aki e resultado di esaki lo ta cu nos tin un Aruba cu mas cheap labor, yena cu mas hende y cu mas miseria, unda e no tabata necesario, segun Sr. Diego di Cuba di STA.

Comments

comments