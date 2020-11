No ta tum’e mas na Eerste Hulp: Pashent di Cancer ta denuncia trato inhumano di Hospital

Tico Valdes, un pashent cu Cancer terminal cu a trece su caso dilanti AZV siman pasa, a bolbe bini dilanti prensa dialuna mainta pa denuncia trato y cuido inhumano di hospital. Sr. Valdes ta bisa cu e no tin acceso na Eerste Hulp, como cancer pashent e no mag bay mes mas. El a yama servicio di Ambulance pa bin su cas pasobra e tabata tin hopi dolor, nan a yega y check tur cos anto yama dokter di cas. Despues di mey ora, dokter di cas hunto cu Ambulance a dicidi cu no ta necesario pa sr. Valdes bay Eerste Hulp mes.

Esaki ta un ‘politica’ cu Oncologia ta hunga segun sr. Valdes, AZV a laga sa cu e dos dokter cu sr. Valdes a entrega carta na nan pa negligencia medico, tur dos a wordo manda Hulanda. Dus si e kier cuminsa un caso hudicial contra Hospital, cua dokter e lo por demanda awor cu e desaroyo aki. “Eynan bo ta mira con Hospital ta traha,” e ta expresa.

Sr. Valdes ta pashent di Cancer stage 4, terminal, conforme di loke oncologia a laga sa. Un paramedico a bisa sr. Valdes cu e tin cu siña biba cu su dolornan y lamentablemente e Cancer lo a plama full e curpa, mester biba su dianan na cas cu dolor, siendo cu e no ta specialista ni ta traha den oncologia.

AZV ta trahando riba su caso, pero e ta un caso hopi complica y nan no sa con pa trata esaki segun sr. Valdes ta splica, y tog ta keda rek e. “Cada dia cu pasa cu mi no haya solucion of atencion medico, ta atras mi ta bay”, sr. Valdes ta bisa. E no kier yega momento cu e mester bay den exterior pa e wordo bisa despues cu no por haci nada mas p’e, su fe ta keda grandi den Dios y ta bisa cu e ta kere cu e ta un milager di Dios pa loke e la surpasa den operacion y tur cos cu el a pasa aden. El a wordo bisa cu su caso ta terminal y pa 2018 e mester a ta morto caba, pero el a surpasa tur esaki y ta para riba pia awe.

Sr. Valdes ta un persona cu tin casi 2 aña ‘medisch afgekeurd’, 750 florin e ta haya di sociale zaken pa biba cu ne, e tin dos yiu pa cria y riba dje e tin un placa pa haya bek cu e ta bringando cinco luna caba pa haya bek. E lo kier cana un caminda legal pero e ta hopi limita pa por haci algo asina.

