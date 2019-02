No ta permiti palet ni carton ser poni ariba ruta di Carnaval 2019

Diasabra dia 9 di Februari 2019 lo ta permiti pa pone trailer, stellage of auto ariba e ruta di Carnaval.Esaki lo cuminsa entrante 7.00 mainta pa 7.00 di anochi cu exepcion di L.G.Smith Boulevard caminda cu DOW lo instala tent. Prome cu dia 11 di Maart tur trailer, stellage of auto mester ta kita bek. Bureau City Inspector lo bai ta ariba tur ruta di Carnaval pa controla e ponemento di Pallet pa warda luga pa parada di Carnaval. Pallet no ta permiti pa pone ariba e ruta di Carnaval mirando cu esaki ta mahos bista pa nos turistanan y pa nos mes . Mescos NO ta permiti pa cera luga cu palet ni carton. Tur esaki ta regla di DIP cu ta poni den cada permiso pa nos Carnaval 2019. Riba L.G.Smith Boulevard ta estrictamente prohibi pa corta of destrui mata y no mag hinca nada den tera en conecion cu posibel daño na kabel ( waya di coriente) of tubo bou tera. Den caso cu e portador di permiso no cumpli cu e condicionnan stipula den e permiso , lo hala e permiso aden conforme articulo 3 inciso 6 di Retributie- en legesbesluit di Directie Infrastructuur en Planning (AB2004no.7) y e portador lo no bin na remarka mas pa obtene un kavel pa usa riba ruta di Carnaval pa e proximo temporada di Carnaval. Laga nos bai ta tranquillo durante di cada un di e actividadnan cu ta na caminda y ban trata di mantene nos ruta di carnaval limpi y bunita. No tira botter,saco y blekki of otro atriculonan ariba caminda. Ban pone tur esakinan den un saco grandi di sushi y mare y pone na banda di caminda y SERLIMAR lo pasa buske. Hunto nos tur lo celebra un bunita Carnaval 65 y den un ambiente limpi y bunita pa nos bishitantenan Y pa nos mes .Por ultimo si bo por mira algun kavel of tent tin pallet of carton poni por avisa nos ariba InfrAuba.com of yama 5829777.

