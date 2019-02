No ta permiti pa pone nada riba ruta di Blvd prome cu 17 Februari

Sr Ronny Maduro di DIP a duna di conoce cu manera a duna di conoce den un entrevista anterior cu lo bay ta mas estricto pa cu controlnan di kavel. Esun cu tin e permiso nan tin esakinan den nan poder caba y hopi hende a cuminsa pone trailer den Vondelaan, manera ta conoci cu for di 9 Februari por cuminsa pone kavel riba e ruta.

Riba Boulevard manera ta conoci cu ta DOW ta pone tent, y for di Januari y actualmente a tuma nota cu hendenan ta pone tape, spuit riba caminda publico, cabuya, bloki y staca. Sr Maduro a bisa ningun di esakinan no ta permiti. DIP a sinta hunto cu KPA lo bay saca un anuncio na comunidad unda cu e obhectonan cu a keda poni riba Blvd no ta conforme cu e permiso y ta pidi pa tur hende kita esakinan y si dado fecha yega y haci control prome cu parada, nos mes ta kitanan y bo no lo haya esaki bek. Ta pidi tur hende cu no tin permiso y a pone algo riba blvd pa kita esakinan.

A tuma nota di tentnan meimei di kavelnan y esei no ta permiti. Si e no ta un kavel cu no a haya permiso e no mag di wordo buta prome cu 17 Februari. Despues di 17 Februari marduga e momento ey bo mag di cuminsa pone stoel.

Sr Maduro a bisa cu dilanti talk of town tambe tin un problema unda hendenan cu a paga pa nan kavelnan pa e permiso, y e unico diferencia ta cu e tentnan di dow no ta cuminsa di eynan e ta cuminsa na e cadamento di talk of town. Esei no kermeen cu e kavelnan dilanti talk of town ta publico ta hendenan cu a paga pa nan, debi cu a tuma nota di tape cu nomber, spuitbus y hasta un tent cu no ta permiti.

