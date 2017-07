No ta obligatorio pa registra ekiponan na Douane

Pa cu e tema di registracion di ekiponan cu Aduana a bin cun’e ora di biaha, Sra. Marlin Wout ta splica con esaki a bay te cu awo.

En principio ley ta stipula, cu ora cu bo yega Aruba cu un producto, bo tin cu paga derecho, pero tin un excepcion ariba e ley aki. Pa evita discusion entre e ambtenaar di Douane y e biahero, na momento cu e yega Aruba bek, Douane ta facilita esaki pa medio di un formulario di registracion. Si mester bisa cu Douane ta sigui registra e articulonan aki, pa medio di e formulario.

E formulario aki por wordo baha for di e webiste di Douane, yen’e y trece personalmente na e oficina di Douane na Airport, pero tambe na Aerocargo. Por haci esaki cu anticipacion, segun Sra. Wout. y pa e facilitacion aki, Douane no ta cobra. Esaki ta pasobra cu ora cu bo bin bek cu algo, Douane por tin duda ariba dje, y por cobrabo. Pero si e biahero tin su comprobante, y hopi hende no ta warda factura. P’esey mes e formulario aki ta bira un comprobante. Asina tambe ta evita problema cu Douane.

E comprobante mester trece hunto cu e articulo na e oficina di Douane personalmente, no ta acepta esaki via online, solamente personal pa Douane por registra y haci’e e registracion aki valido. E ta un servicio, un facilitacion cu Douane ta duna e pasahero, na momento cu bo yega bek, cu bo ta duda, cu bo ta bay tin problema cu Douane, ta consehabel pa bo haci’e. E no ta obligatorio, pero si ta consehabel pa haci e registracion, segun Sra. Marlin Wout, di Douane.