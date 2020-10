No ta necesario pa bisti tapaboca ora bo ta bo so den auto

Desde comienso di e pandemia di COVID-19, e tema di tapaboca y ki ora ta necesario pa bisti uno ta un topico cu ta keda bini dilanti, mientras hasta por tuma nota di algun hende cu ta bisti nan tapaboca ora cu ta nan so den auto. Hopi ta esnan cu ta haci esaki manera un acto di prevencion of pa ta mas cauteloso, pero tin hende ainda cu no ta sigur si esaki ta totalmente necesario of no, y pa kico.

Jurette Croes di DVG Aruba ta splica MasNoticia cu e concepto di e uzo di tapaboca ta pa

proteha bo persona cu ta bisti e, y tambe pa evita reparti e virus. Pues si bo ta bo so den auto, esaki no ta necesario pa bo bisti un tapaboca segun DVG. Si bo ta den un auto cu un familiar cu ta biba den e mesun cas cu bo, manera bo casa, yiu of nieto cu ta comparti e mesun dak – tampoco ta necesario pa bisti tapaboca den auto cu nan mirando cu boso ta comparti espacio caba constantemente.

Ki ora si ta necesario ta ora bo ta comparti un auto cu persona cu no ta biba den e mesun cas cu bo. Tambe loke bo por haci ta core cu e bentanan di auto habri, di modo cu e aire ta circula y haci e risico mas chikito.

Comments

comments