No ta lagando hendenan special labora manera antes mas pa motibo di Covid19

E meta di Centro Man Na Obra su departamento ta pa siña nos hendenan special traha, no ta tur ta logra pa bay traha gana nan placa, pero nan ta traha bao di guia di e centro, cual ta pone nan sinti orguyoso. Tin grupo cu ta bay cu guia tur siman na companianan pafo di e departamento, tres compania cu ta colabora cu Man Na Obra.

Aworaki por medio di Covid19, e actividadnan aki ta posponi temporalmente pa proteccion di tur hende. Door cu ta comercio, mester tene precaucion pasobra bo no sa ken ta drenta y por contagia otro. Tin un empresa si cu ta manda e trabao na e Centro Man Na Obra mes, normalmente e trabaonan ta pafo di e Centro cual e clientenan ta gusta masha. Esaki ta un parti pues cu Centro Man na Obra mester a adapta di nan programa. Ora cu nan a habri bek na Juni 2020 despues di un vacantie chikito, a haya chens pa wak kico por y kico no, y con e clientenan ta deal cu e situacion.

Ora e segundo ola a cuminsa tin algun mayor cu a dicidi di wanta un rato atrobe y no hiba nan yiunan bek pasobra casonan a cuminsa bini bek. Pa e trahadonan tambe no ta tur ora e ta facil, pasobra bo ta traha cu diferente hende y bo mester cuida bo mes cu bo famia tambe. “Tambe bo tin e parti tin biaha un poco traumatico ora casonan bira halto of ora bo tende cu mama di tal cliente a hay’e, of su wela tin e, cu ta logico y como hefe di departamento nos mester deal cu ne, papia cu nan y splica nan”, sra. Elvira Tromp, Cabesante na Centro Man na Obra ta splica Masnoticia.

Adaptacion di tur actividad

Tin cierto custumbernan y celebracionnan cu e clientenan caminda ya caba a cuminsa bini pregunta for di e clientenan riba kico nan ta bay haci e aña aki. Tur actividad mester a wordo adapta y awor lo tene mastanto cu grupo chikito. Antes den actividadnan di Pasco of Carnaval, tur hende tabata participa, cual no lo ta e caso aworaki. Tin cu bay pensa con lo celebra fin di aña, probablemente e lo bira cu tur grupo separa mientras cu antes tabata tur hende hunto manera un solo famia tabata celebra esaki, cual naturalmente no por awo. “Tampoco nos no por bisa nan cu nos no ta bay haci nada, nos tin cu bay wak ta con nos ta bay haci e, nos tin cu pensa algo ainda. Pero no solamente Pasco, October ta un luna pa casi 31 aña, nos tin full un siman unda nos ta haci actividadnan social recreativo, e aña aki no tin buitendag y nan mes tambe ta sinti e”, sra. Tromp ta splica.

Tabata tin algun cliente tambe unda mester a papia cu e mayornan pasobra bo ta mira cu e cliente tin e necesidad pa bini, pero e mayor tin e panico. E cliente mes ta sinti cu e por deal cu e situacion, sra. Tromp ta splica cu nan ta purba convence e mayornan pa sikiera un bes pa siman laga e cliente bini.

“Hopi biaha nos mes cu ta bisa nos ta ‘normal’ ta busca un forma pa traha riba nos salud mental, lesa un buki, wak un pelicula of core rond un rato, esey caba ta yuda bo distrai bo mes. Hopi di nos clientenan na no por haci esey nan so”, sra. Tromp ta bisa.

Covid19 a trece tambe pa tur e departamentonan gastonan adicional naturalmente, nan a haya yudansa si di diferente empresa den ultimo tempo. Nan ta depende di subsidio cu gobierno ta ofrece pa haci actividadnan, di cual e actividadnan ta sigui tog pero naturalmente na un forma diferente y safe. “Si por haya yudansa si di esunnan cu por yuda, tur ta mas cu bon bini”, sra. Tromp ta bisa.

