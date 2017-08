Giovanni Arendsz: No ta ken cu ta por train un atleta

Actualmente tin hopi gym ta pop up manera mushroom, pero no tin hopi atleta manera antes.

Sr. Giovanni Arendsz ta splica cu mester bay haci cambio den e sistema pa stimula mas hende haci e deporte aki.

Cu tin hopi gym segun Sr. Arendsz ta algo positivo, ya cu tin mas hende cu ta move. Tin un

categoria cu ta bay subi, dus aki dos aƱa tin mas bodybuilder. Pero si e lo kier haya tur e

bodybuilder bieu bek. Pero hopi di e bodybuildernan bieu aki, a haya un pase elite, dus

nan no mester competi na Aruba pa bay afo.

Si esunnan cu kier competi ainda, si nan kier representa nan mag, pero no cu mester. Ta door

di esaki no ta haya hopi bodybuilder den Mr. Aruba, ya cu nan ta skip esaki y ta bay over direct pa internacional.

Gymnan por habri, pero mester pone hende certifica pa train e muchanan pa ponenan ariba un rumbo pa e bira un bodybuilder of un fitness. No ken cu ta. No ta pasobra e persona a sali na di tres luga, kiermen cu e ta un bodybuilder. Mester busca personanan certifica, cu sa di nutricion pa por prepara un atleta. Pa prepara un atleta ta algo dificil, ya cu bo mester sa di nuticion y bo mester sa di training, ya cu den training un hende por manca masha lihe mes.

Pa trata e puntonan di preocupacion, nan lo bin cu un seminario, y esaki den cooperacion cu

presidente di IFBB, Sr. Rafael Santoja, pa bin cu seminario pa certifica un hende cu diploma di IFBB pa bira coach, nutricionista etc. Lo bin cu cursonan pa certifica nos mesun hendenan,

segun Sr. Giovanni Arendsz.