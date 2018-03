No ta descarta accion si no yega na acuerdo cu gerencia di ASTEC

Sindicato STA tabata tin dos caso caba cu gerencia di ASTEC y mediador di gobierno, pa loke ta trata e contrato colectivo. Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA ta amplia mas ariba esaki.

STA a pidi pa intermediacion di mediador di gobierno den e problema cu ASTEC rond di e contrato colectivo.Ainda no a haya un solucion pa e problema existente, caminda cu practicamente loke STA ta pidi no ta nada grave pa e compania of algo fuera di otro mundo. STA a ripara cu e terkedad di e gerencia di ASTEC ta birando mas y mas grandi. Esaki por conduci na un accion mas grandi na e waf di Barcadera.

ASTEC ta lubida cu trahadonan di Astec ta esunnan cu a para tras di e compañia pa awe e ta existi y awe nan danki ta un scop di e compania aki. Locual cu STA ta pidiendo pa locual ta e bashie premie y auemnto general no ta nada fuera di e mundo aki. Loke ASTEC ta keda ariba dje, ta e asunto di overtime, y nunca e trahadonan a nenga di traha overtime. E accionnan aki trahado kier mustra cu protesta aki ta pa mustra gerencia un mensahe unda cu e situacion aki no por continua asina. Gerencia ta realisa cu enberdad lo tin hopi casonan di over time siendo cu a pesar cu ta placa extra e empleadonan ta sacrifica nan bida social .

Asina tambe Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA a agrega cu tur compania lo tin un fenomeno unda ciertamente algun grupo limita cu hopi biaha no ta coopera. Mayoria di trahadonan di ASTEC, mayoria di trahado ta coopera. Sa tin casonan unda cu trahadonan cu ta cansa, si algo pasa, seguro no ta paga e gastonan. Asina mes, cu si un trahado nenga, nan ta haya warning. Un compania poderoso y grandi maneara ASTEC cu ta gana hopi placa, no duna un aumento di 40 fls extra riba salario di trahado pa un total extra di 27mil florin pa aña cu ta representa un aumento husto y consciente.

Sindicato STA a haya copia di e contract firma entre ASTEC y APA, unda cu ASTEC ta sali mayormente beneficia cu e contract aki. Asina mes nan no ta dispuesto pa yega na un areglo cu trahado y tambe sindicato ta negociando unicamente pa CAO y esaki a wordo trece bon cla pa gerencia.

Sindicato a sinta na mesa cu mediador di gobierno, pero nan no a logra yega na un acuerdo. Sindicato ta negociando un CAO pa e trahadonan den field, y no esunnan cu ta den gerencia. E trahadonan aki mester negocia cu e gerencia di ASTEC.

Diamars mainta STA lo topa bek cu gerencia di ASTEC pa asina nan logra un acuerdo cu mediador di gobierno, pa asina logra sali for di e impasse aki, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

