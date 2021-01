‘No ta asina cu tin 22 trahado na WEB cu ta cobra 42 mil florin’

Erick Henriquez, presidente di sindicato SIWA ta reacciona na Masnoticia riba un informacion di sorpresa cu a Sali den rednan social y hasta medionan di comunicacion cu tin 22 trahado na WEB cu ta cobra cada 42 mil florin, “si tin un hende ta cobra 42 mil pa luna akinan mi mes ta yuda pa nos bah’e for di akinan pasobra e ta inacceptabel,” segun sr. Henriquez.

SIWA ta representa 224 trahado na WEB y di esakinan no tin un ta gana 42 mil ni 32, 21 of 12 mil. “Esey mi por garantisa boso dus di unda e storianan aki a bini mi no sa si ta pa descredita otro, mi no sa for di unda e storianan a bini.”

E director lo por tin e contract di mas halto ‘pero kere mi cu e no ta yega 42 mil florin, e ta leu di esey,’ segun sr. Henriquez ta subraya. E cosnan aki no ta yuda den nada y ta mas bien trece discordia den pueblo por nada, kico ta gana cu esaki segun SIWA.

“E cos ki no por, nos ta supuestamente hendenan cu tin tino pa bay den direccion di tira lodo di e forma aki, e cos aki no ta berdad, nos trahadonan ta wordo acusa, y Director unda bo a keda pa defende nos hendenan.”

Ta sinti cu tin un tinto politico na dje y segun sr. Henriquez por ta e ta fout pero esaki no ta prome biaha cu ta wordo acusa di cierto cosnan asina. “Un cos nos tin cu bisa ta cu nos na WEB ta produci coriente y awa di mas barata den nos regio, kiermen locual cu bo ta gasta na bo cas, bay pag’e na Corsou, bay pag’e na Bonaire of unda cu ta den nos regio bo ta paga hopi mas cu locual e priijs ta mi ta garantisa bo esey y nos ta orguyoso di por duna e servicio ey na pueblo.”

