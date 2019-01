No ta aceptabel con a promociona cannabis den edificio di MFA Noord

Parlamentario Hendrik Tevreden di partido MEP tabata un di esnan cu tabata contra Cannabis durante presupuesto na December 2018. Na MFA Noord a pasa un caso unda tabata tin promocion di Cannabis riba pantaya.

Peticion pa nos den Parlamento, Ministernan y tur esnan cu ta atende cu Gobierno di un of otro forma ta specifico di loke nos a papia cu cannabis mester wordo distingui ora ta papia di cannabis medicinal y cannabis recreacional. Cannabis recreacional ta esun cu bo ta usa pa saca placer den boca di pueblo ta bira halto. Cannabis medicinal ta puramente pa tin beneficio medicinal di dje pa alivio di dolor etc.

Loke a pasa entre diaranson pa diahuebs na MFA Noord unda un screen digital tabata tin propaganda di cannabis y den esaki minister presidente unda mfa ta cay bou di dje y a atende di biaha cu e propaganda ey keda kita directo. Un berisping tambe a cay pasobra den luganan publico cu ta pertenence na gobierno esaki no ta permisibel. Te cu awe keto bay cannabis ta ilegal, bo no por ta propaganda cannabis den voraal no un luga di gobierno. Pero si un hende riba su mes un propiedad, auto of cana den publico cu un tshirt of sticker ta algo full diferente.

