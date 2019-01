No ta acepta sticker mas como number di auto

Representante di Departamento di Impuesto a mustra cu anteriormente por a traha sticker y pone esakinan riba auto, pero awo cu tin plachi number nobo, esaki no ta permitibel mas. E motibo pakico a bai bek na plachi number nobo ta cu Impuesto a ripara cu haya varios keho di Cuerpo Policial Arubano cu zowe e plachinan como e stickernan ta wordo falsifica. Pa esaki no sosode mas, e ta trece mas trabao pa departamento di impuesto bay otorga tur aña plachi number nobo, pero si e ta duna un cierto structura tambe y tambe respet pa e leynan cu tin vigente cu e stickernan aki no ta aceptabel mas. E auto mester tin su plachi number oficial otorga dor di Departamento di Impuesto, di metal y no di sticker. Y sigur no color roos ni biña, no un otro color preto cu blanco, no di un otro number cu no ta existi dus polis lo bai controla e plachi number cu esaki ta uno legal cu Departamento di impuesto a otorga. Pues tin un afspraak haci cu Cuerpo Policial cu no ta acepta sticker mas tampoco.

