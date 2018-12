No ta acepta peticion pa plachi di number blauw mas

Pa loke ta e plachi di number blauw cu ta wordo uza actualmente ya no ta acepta mas peticion pa traha esakinan. Mirando cu december ya caba ta den su fase final, y ya caba e empresario cu ta traha number a informa Departamento di Impuesto cu nan no ta bay traha mas plachi pa e aña aki.

Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto a bisa cu peticion di numbernan bieu no lo wordo honra, pero mas bien ta bay focus ariba e plachi di number nobo, pa 2019. Ainda no tin fecha pa entrega di e plachinan di number nobo. A haya informacion for di e empresario encarga cu bestelling di e plachinan di number nobo, cu e barco lo ta na Colombia. Hopi ta e clientenan cu a bisa cu nan kier paga nan number di auto, pero cu nan kier haya e plachi di biaha.

Pero manera Sra. Romano a bisa caba, cu e plachinan di number ta yega dia 13 di december, y ta haci un apelacion na Douane pa coopera pa saca e container for di haf mas pronto posibel. Ta trata di un 70 mil plachi di number A, cu mester wordo controla prome cu bay over na entrega. Cada persona (automobilista) registra pa e categoria aki, ta haya cuater plachi di e mesun number. Es decir, 2 grandi y dos chikito. Dus, den categoria A tin 70 mil cliente, y esey kiermen cu tin 280 mil plachi cu mester wordo controla, pa wak si tur e numbernan t’ey. Ta calcula cu e proceso di control lo dura mas o menos, teniendo na cuenta e dianan di fiesta. Tin personal cu vakantie tambe, pero ta preparando pa esey. Y ta bay pone un team pa haci e trabao aki, pa asina por keda cla mas lihe posibel, ya cu aworaki caba ta aceptando pago di 2019. Y clientenan cu a haci nan pago caba, kier ricibi nan plachi mas lihe posibel.

No por duna fecha ainda ki dia ta bay cumisna parti e plachinan aki. Pero na comienso di januari lo duna definitivo kico ta bay ta e fecha exacto cu ta bay cuminsa parti e plachinan aki. Ta bon si pa e clientenan ta consciente, ya cu a tende cu no ta bay paga ainda ya cu e plachinan no t’ey ainda, pero ta recomenda toch pa haci e pagonan adelanta. Si bay warda te fin di januari, e drukte ta bira mas hopi. Ora cu tin un paar di shen mil hende na bo porta, e tempo di espera ta bira mas largo, segun Sra. Merverly Romano, vocero di DIMP>

P’esey ta encurasha e clientenan pa haci e pagonan online, via banco, e ora nan no tin mester di bay oficina principal di DIMP pa paga. Ta keda encurasha e pago online, y tambe e personanan cu ta acudi cerca nan, lo por haci e pago na Camacuri of na un di e oficinanan den distrito. Te asina leu, Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.

