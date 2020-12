‘No por tum’e tur siman: Hopi hoben ta uza Morning-After Pill sin sa informacion corecto’

Monique Giel Labad, Verpleegkundige/Tienermoeder Consulent na Wit Gele Kruis ta bisa cu si papia bao di e mama hobennan, ta importante pa sa cu tog e temporada di cuarentena y situacion di pandemia a trece e mama hobennan mas cerca di nan yiu, haciendo un bonding mas estrecho pasobra scol tabata cera, no tabata tin trabao etc.

Pa mayornan di hobennan cu ta birando sexualmente activo, ta importante pa mayornan reconoce e señalnan na momento cu bo yiu tin un amigo, prome cu nan yega asina leu pa un acto sexual, sin uzo di anti conceptivo. Pasobra mayoria di hoben te cu ainda despues di 20 aña, ta haci actonan sexual sin uzo di anti conceptivo. Of bo ta haya aworakinan e ‘Morning After Pill’ sin tin e informacion corecto riba esaki. E Morning After Pill no por wordo uza tur siman pasobra e no ta traha, ta algo cu bo por uza un of dos bes pa aña so. “Dus esey nos a señala hopi e aña aki pa tin e informacion corecto,” segun sra. Labad.

Naturalmente Wit Gele Kruis no por a haci bishita na cas pero nan tabata wordo yama y keda informa, aunke bo no ta wak precisamente kico tur ta pasando na e hogar, pero si tabata tin oido pa nan.

E cuarentena y pandemia a trece cu ne tambe cu mas hende ta na cas, hopi mas stress pa motibo di e situacion financiero, a bini hopi conflicto. “Pa 2021 nos ta spera tog di bay bek e scolnan, duna charla y ta mas cerca, paso nos a keda haci e trabaonan sin bishita na cas, y awor nos ta spera cu otro aña nos por sigui cu nos educacion sexual y charla na scol,” segun sra. Labad.

Pa mayornan cu tin cualkier pregunta,cualkier inkietud of sospecho, por bishita sra. Labad na Centro Hoben pa Famia riba Diaranson cu Diabierna henter dia, y otro dianan por hay’e na Wit Gele Kruis Savaneta, riba e number 523 4422 of 594 9931.

