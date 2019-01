Diaranson 16 di januari mi persona a atende e simposio “Na caminda pa un bon gobernacion” organisa pa Fundacion Deugdelijkheid van Bestuur. Un anochi unda cu sala tabata sold out, cual ta muestra di e interes pa cu e simposio aki, pero sigur e ta un indicacion di e preocupacion di pueblo pa e sistema di goberna e pais aki y e preocupacion pa e fenomeno di corupcion y unda cu pueblo a perde confianza den gobernantenan, parlamentarionan y politiconan. Bo ta nota esaki for di cifranan di encuesta di Banco Central unda 70% di esnan encuesta a duna di conoce cu nan ta haya cu tin problema di corupcion na Aruba. 70% a expresa cu corupcion ta mas frecuente den e aparato gubernamental, mas cu 50% a expresa cu e sistema parlamentario ta contribui na corupcion, 60% a expresa cu corupcion a bira parti di nos cultura y 70% a expresa cu corupcion ta expresa su mes door di favoritismo y sigur den competencia inhusto. Cifranan cu p’ami sigur ta preocupante, pasobra no por permiti hamas pa corupcion bira un custumber riba nos dushi isla Aruba. Corupcion a haci hopi daño na otro paisnan combina cu mal maneho. Aki na Aruba tambe nos ta pasando mal momentonan door di mal maneho financiero y sigur corupcion y cu awe nos tin un ex Minister cu ta den corte pa motibo di corupcion y esaki sigur ta ilustra cu corupcion a bay hopi leu caba y cu nos hunto tin di bay pone un paro na esaki.

Gobierno

Gobierno di su parti desde cu el a ser forma dia 17 november 2017 a pone como prioridad bon gobernacion, integridad y transparencia. Y diaranson nochi pa locual pueblo a expresa y locual e 4 oradornan a indica ta duna e speransa cu nos a cuminsa pone e prome piedranan den e bon direccion pa combati corupcion den gobierno. Promer Minister di Aruba sra. Evelyn Wever-Croes a duna un biaha mas di conoce cu el a institui caba un Departamento di Integridad, cu ta e prome stap pa por yega na e Camber di Integridad cu lo tin e trabao di controla parlamentarionan, ministernan y trahadornan den sector publico. Y den e encuesta menciona 80% a duna di conoce cu nan kier wak un Camber di Integridad pa por combati corupcion. E parti mas esencial den tur e proyectonan aki ta pa conscientisa pueblo pero tambe empleadonan publico, parlamentarionan, ministernan cu corupcion no ta algo normal y sigur pa ta consciente cu si no ta algo cu no ta cuadra cu regla por haci denuncia y e Departamento di Integridad tin e obligacion di investiga. Pa april/mei e departamento aki lo ta den full swing. Y pueblo mester bira den e proceso aki mas consciente cu tin proceduranan pa cana cu ta conta pa tur igual y unda por cuminsa na combati favoritismo.

Tres ley importante

Otro aspecto importante pa e Camber di Integridad por funciona debidamente ta leynan cu mester ta na su lugar y tin 3 ley hopi importante cu si tur cos cana bon pa mita di e aña aki mester ser trata den parlamento pa wak si nan lo ser aproba. Dos di e concepto di leynan aki mi persona a traha, cu ta ley di control financiero di partidonan politico y tambe e ley di screening/integridad di minister y gevolmachtigde minister. Locual a resalta den e simposio tabata e cifra di encuesta unda cu 85% a indica di kier wak e ley di control financiero di partidonan politico y di politiconan. Esaki ta muestra cu pueblo kier wak transparencia unda cu politiconan por indica di unda nan a haya nan fondo y sigur ta brinda oportunidad na e politiconan nobo un oportunidad. E otro ley cu tambe ta na parlamento pa ser trata ta e ley di destaho publico unda cu e Camber di Integridad por controla si tur cos a cana manera debe ser.

Na final di anochi por a constata cu Gabinete Evelyn Wever-Croes hunto cu fraccion di MEP a encamina e caminda pa por para e fenomeno di corupcion y sigur e lucha pa esaki no bira un custumber cu awo caba pueblo ta sintiendo e efecto di esaki.

Comments

comments