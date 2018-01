No por paga pa un brug di calidad inferior

E brug a wordo habri supuestamente, tijdelijk, segun un carta di Odinsa pa DOW. Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura ta amplia.

Minister Oduber a ricibi un memo for di DOW di tur e problemanan di e brug y el a puntra DOW pa nan opinion, si e brug ta safe pa core ariba dje. Den DOW su opinion e ta safe pa core riba dje, e no ta cumpli cu e rekisitonan pidi ariba dje den e contract. Esaki ta un bira un otro cantidad di boet cu ta bin pa e compania. A pidi un carta di Odinsa cu ta garantisa e siguridad ariba e brug. Si gobierno no haya e carta aki, esey ta loke Sr. Oduber a pidi den Parlamento. Na e momento aki, DOW no ta para responsabel pa e trabao ya cu e trabao no a wordo entrega, y Sr. Oduber, como minsister y sigur no gobierno no sa kico a tuma luga, di modo cu Odinsa mester manda un carta unda cu nan ta bisa cu nan ta para garantia pa e siguridad di e brug y esey ta loke e ta wardando ariba dje.

Di dos opinion

Segun e minister, tin expertonan riba e tereno aki. Pero a paga, segun e contract pa un brug cu ta dura 100 aña. Ya caba a haci un audit unda a sali na cla cu e brug ta dura 70 pa 80 aña. Loke por haci ta negocia den e recovery period aki, caminda cu e 30% di e lifespan di e brug no t’ey mas, dus no por paga pa esey. Lo mester baha esaki.

LO kier un brug cu ta carga como sifuera tur auto ta truck, unda cu tin tanto peso, esey ta loke e brug mester carga. Pero e brug no ta carga e peso ey. E brug no ta yega na e specificacion cu nan a pone. No por cambia e brug, bash’e abao of reinfors’e pa carga e brug. Lo mester renegocia cu nan, cu tin un brug inferior, lo paga menos pa menos calidad. Pero al menos ta paga husto pa loke cu tin. Awo ta paga algo pa un balor cu no ta para den contract, segun minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.