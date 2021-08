No por paga mas cu cash na Ministerio Publico

Ministerio Publico lo no accepta pagonan cash mas entrante diaranzon prome di september 2021. Esey kier meen cu multanan, transaccionnan y cartanan di buena conducta (vog) no por wordo paga mas cu placa cash na caha di Ministerio Publico. Bo persona tin cu paga cu bo carchi di banco of creditcard, of online via banco.

E decision di Ministerio Publico pa no accepta pagonan cash mas ta tambe riba conseho di Banco Central di Aruba. Ademas e ta un decision basa riba motibonan practico di maneho. Traha cu cobra, verwerk en entrega placa cash ta dificulta e maneho y ta alavez mas costoso cu otro formanan di pago.

