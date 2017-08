No por kita un trahado simplemente paso e ta busca refugio di e solo

Recientemente un trahado di RIU Hotel a wordo kita for di trabao, basicamente basa ariba e forma con e tabata funciona pa cual el a busca su derecho den Corte di Husticia. Abogadonan di Faarup & Figaroa ta splica mas di esaki.

Ta trata aki di un caso den cual un trahado a wordo kita for di trabao door di e compania, caminda cu e tabata trahando como waiter pa motibo cu’n cliente of un turista den e caso aki a keha cu e empleado ta para bou di sombra di un mata, enbes di ta canando rond pa tuma pedido di e clientenan.

Abogadonan Figaroa y Faarup a splica cu Corte den su decision a considera cu e empleado constantemente tabata wordo encarga cu un seccion di e pool unda cu no tin ningun tipo di sombra pa proteha e trahado for di e solo. Esaki no ta prome biaha cu e trahado ta keha cerca su doño di trabao di e situacion aki, pero esaki no a busca manera of no a haci ningun esfuerso pa remedia e situacion aki..

Ta remarcabel cu tanto den e decision aki como tambe esun anterior, Corte ta enfatisa e importancia di e condicionnan bou di cual un trahado ta wordo emplea. Banda di e interesnan empresarial, un dunado di trabao no por perde di bista e bienestar di e trahado. Sea ta pa cu su tempo di descanso, manera den e caso anterior, of manera den e caso aki, e circumstancianan den cual ta exigi di dje pa e desempeña su labor.

Den Corte, Hues a remarca cu’n trahado bo no por lag’e traha henter ora den solo. Esey tabata un issue cu Hues a tene hopi cuenta cun’e. Al final e trahado a gana su caso. Esaki tabata un issue pa e hotel specificamente aki, no lo a wak’e como algo importante, ya cu pa nan e huesped ta bin busca solo na Aruba y como tal, e trahado tambe por traha den solo henter dia.

E trahado tin derecho y no por exigi di dje, cu e mester traha den solo henter dia, cual tur hende sa con malo e solo ta pa salud di hende.