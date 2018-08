No por culpa un trahado pa retiro di e director

Presidente di STA, Sr. Diego de Cuba, ta desaproba informacionnan falso cu a wordo publica riba un portal di noticia cu ta practicamente condenando trahado di Elmar.

Sr. De Cuba ta haya e situacion hopi alarmante con por daña nomber y reputacion di un trahado di Elmar cu tin hopi aña di servicio cu e compania. Laga Hues dicta si mester yega asina leu of laga Directiva dicidi kico ta e pasonan cu nan ta bay tuma a base di si nan a haya un raport di e ekipo forensico di Corsou. Por medio di esey so por determina si tabata conflicto di interes cu a conduci den fraude. Miembronan di STA no ta sinti cu e trahado no a haci nada castigabel. Sr. De Cuba ta mustra riba falta di profesionalismo di e director di Elmar cu tabata sa cu e cosnan aki tabatin añanan sosodiendo y no a par’e.

Segun Sr. De Cuba, actualmente nan no tin nada oficial riba e caso aki. No tin conocemento si e ekipo forensico a cera nan investigacion, si nan a entrega nan raport na gerencia di Elmar. STA lo pidi un copia di e raport aki y nan mester prepara nan mes pa un posibel caso den Corte. Sr. De Cuba ta lamenta con informacionnan di e trahado ta wordo publica.

