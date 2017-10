No por calcula un presupuesto, sin sa e plan di maneho pa aña 2018

Despues di varios comentario tocante presupuesto 2018 cu a circula durante e ultimo dianan, Minister di Finanza, Angel Bermudez ta splica detayadamente con e proceso aki ta hinca den otro y cual ta e factornan cu ta hunga un rol importante pa por calcula e presupuesto di pais Aruba pa aña 2018.

Segun splicacion di e mandatario di Finanza, tur aña Directie Financiën ta concipia un presupuesto pa e aña venidero a base di data cu nan ta dispone di dje. Na mes momento, Directie Financiën ta sinta cu cada minister pa incorpora e gastonan di e maneho cu cada un di e nan ta premira.

Minister Bermudez ta añadi cu despues di e fase aki cu ta logra saca e prome resultado, ta unda Directie Financiën por cuminsa evalua unda tur por haci adaptacion den cada presupuesto di e diferente ministerionan te ora yega na un saldo deficit cu ta cumpli cu e acuerdonan a base di e ley di LAft.

“E proceso aki ta uno intensivo cu ta tuma pa varios siman y cu ta wordo ehecuta pa e empleadonan di departamento di Finanza hunto cu coordinadonan di cada minister bou di mi supervision”, asina e mandatario a expresa.

Minister Bermudez a argumenta cu si tuma na cuenta e comentarionan tocante e reduccion di e cantidad di minister di parti e partidonan cu ta bay forma e Gobierno nobo, como tambe e re-alocacion di diferente departamento, e ta imposibel pa concipia un presupuesto den e momento aki.

Alabes, no ta conoci ainda kico lo ta e maneho y su gastonan. E mandatario a tuma nota cu recientemente a indica entre otro, cu lo baha edad di AOV, subi pago di AOV, corta gastonan di personal, emplea mas polis, mas duanero, mas maestro di scol etc. Consecuentemente, no lo por calcula e consecuencianan financiero aki pa e presupuesto di 2018 sin sa e maneho pa aña 2018.

“Ta precisamente na momento cu partidonan tin un acuerdo di Gobernacion, cu nan lo por traduci esaki den e presupuesto pa e añanan venidero!”, asina Minister Bermudez a clarifica.