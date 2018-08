No por beoordeel un trahado sin un functionele gesprek

Sindicato STA a reuni cu Minister di Husticia, sr. Andin Bikker, tocante e Landsbesluiten cu, den concepto di e sindicato, tabatin cosnan cu no tabata cuadra.

Presidente di STA, sr. Diego de Cuba, ta splica cu anteriormente nan a yega di reuni cu Minister tocante e mesun tema pa cual e Minister a mustra comprension. Nan a splica e Minister detayadamente kico tabata e problemanan cu ta sinta den IASA. Nan ta haya cu locual e director anterior a haci no tabata na su luga, mirando cu el a wanta un cantidad substancial di hende atras sin tin un motibo valido pa cu esaki. Un di e motibonan principal, segun e argumentonan cu tabatin, ta ziektemelding. Sindicato STA no ta di acuerdo cu esaki, pasobra si bay analisa e situacion na IASA, e director anterior a scoge un cantidad di hende pa bay haci trabou administrativo na ex edificio di Codemsa. Eynan caba, apesar cu tabata zwaar onderbezet, a bolbe zwaak e cuerpo y esunnan cu ta traha warda no ta facil. Tin ora nan ta traha double shift of 12 ora pa dia y ta yega un momento cu e curpa no tin resistencia mas y e persona ta bira malo. Den Aeropuerto, miles di persona ta pasa y personal por wordo contagia cu virus facilmente. STA no ta di acuerdo cu mester castiga e personanan aki cu ziektemelding. No a beoordeel e hendenan aki. No a tene functionele gespreknan. Si no tene functionele gesprek cu e empleado, dificilmente por bay beoordeel e. Pasobra ora tene un functionele gesprek den e combersacion aki, ambos partido ta haya otro. Eynan por bisa e empleado cu e mester mehora su sistema di traha. Y eynan por yega na cierto acuerdonan durante un functionele gesprek. Y esey tabata falta den e caso aki. Locual e director a pretende ta cu el a papia cu e sindicato tocante e beoordelingnan. No por beoordeel un hende sin tin e bo dilanti. Esey ta cosnan cu a bay completamente fout. Minister Bikker a mustra comprension pa cu esaki. Diabierna awor, segun sr. De Cuba, Minister Bikker lo trece esaki den Ministerraad pa wak ki decision nan ta bay tuma pa cu e trahadonan aki.

Sr. De Cuba ta sigui splica cu aparte di esey, tabatin dos trahado cu a bin di otro departamento di Gobierno pa IASA cu tambe nan ta sinti cu a wordo perhudica pa e cantidad di aña di servicio cu nan tin cu no ta cuadra cu locual nan salario ta mustrando. Minister lo atende cu e dos casonan aki separa. Sr. De Cuba ta sinti lo ta bay tin resultado positivo p’e trahadonan di IASA. Y si e resultado no mustra positivo, nan lo opta pa bay Corte. Pa locual Minister a trece padilanti, e ta hopi positivo den esaki y a mustra comprension. E mes a keda sorpresa con por beoordeel un hende sin tin e presente y sin tene un functionele gesprek. Esaki ta e casonan cu a trata cu Minister. Mester atende e asunto kinan prome cu tuma e decision di bay Corte. Pues nan ta duna Minister tempo pa e por trata e caso aki cu Ministerraad.

