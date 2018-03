No por baha gasto cortando den salario di e trahado

Tin diferente manera pa hala faha mara y pa baha gasto. E tendencia ta cu e prome caminda cu ta corta gasto, ta den e trahado. Abogado di Labor Hose Figaroa ta splica..

Esey ta loke no por bay di acuerdo cun’e. E doño di trabao of e comerciante, lo mester demostra ki paso nan lo tuma pa corta e gasto unda cu no ta mishi ni cu beneficio ni salario di trahado. E ora labor lo por a pensa riba un posibel accion.

Hopi biaha e manera mas facil pa baha e gasto ta riba trahado door cu payroll ta e gasto di mas grandi cu e dunado di trabou tin. Pero na momento di haci esey lo mester wak e efectonan ta bay ta mucho mas grandi, siendo cu por ta lo corta gasto pa beneficia na e compania pero economia en general e ora no ta wordo beneficia.

E idea no ta pa bay yuda e companianan so pa baha nan gasto, sino cu tambe trahado y economia en general lo wordo beneficia. A ser conoci cu despues di cierto cambionan riba impuesto, AZV y BBO entre otro, y seriamente esaki lo a wordo afecta na doño di trabou , ken lo cuminsa haci cierto movecion laboral vooral cu no tin hopi actividad economico tampoco y tur esaki lo ta cay como consecuencia riba e trahado y como carga social pa pais Aruba.

Economia mester mehora completo, unda den un forma general lo keda bay dilanti riba dje, unda cu no lo baha e salario of e cantidad di trahado sigur lo crea un presion social, segun cu Abogado Hose Figaroa.

Na Hulanda cu tin un sociaal vangnet unda hende cu ta perde trabou lo por haci un peticion pa haya cierto ayudo y esunnan cu no por haya trabou lo por bati porta na gobierno pa haya un onderstand. Pero esaki no ta un opcion na nos pais.

Tampoco no ta viabel na Aruba otorga onderstand pasobra e ora lo tin un otro problema unda gasto di gobierno lo keda subi tambe. E solucion real lo ta pa yega na un balans y lo ta cera den un proceso cu no ta facil, pasobra cada paso cu por a tuma lo tin un consecuencia cu mester tuma na consideracion prome.

Finalmente tur instancia concerni keda busca medida y tuma pasonan cu solucion cu por tin menos impacto riba economia en general y no pone un grupo so lo keda haya beneficio. Asina abogado specialisa den asuntonan di Labor, mr. Hose Figaroa, a finalisa bisando.

