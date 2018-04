No perde e oportunidad aki di traha Yuval Rimon na Ateliers ’89

Yuval Rimon, procedente di Jeruzalem, pa añanan largo tawata forma parti di Dogtroep na Hulanda. Dogtroep a haci entre 1975 pa 2008 mas cu 250 diferente presentacionnan di teatro y proyectonan y a crea nan propio estilo y manera di traha cu a cosecha hopi exito incomparabel y siguidonan di full rond di mundo.

Dogtroep a wordo lanta a base di protesta encontra di e maneho inaccesibel di e diferente movimientonan artisco di arte. E trabou di Dogtroep tawata interdisciplinario, na unda no tawata exsisti herarkia entre scultura, accion y artistanan. E grupo tawata un colectivo y e compañero di trabou den alto estima tawata hopi bes autonomo y aki e lider tawata duna su puntonan di salida. Peculiar tawata nan decor di materialnan rustico, construcionnan innovativo, figuranan colorido y grotesco, uzo di awa, candela y hopi percusion. Tambe e ubicacion di nan presentacionnan tawata hopi importante den e formacion di e imagen total. E trabou di Dogtroep tawata hopi innovativo na Europa, pero tambe internacionalmente. Den comienso di añanan ’80 ta cuminsa existi un fenomeno nobo esta “zomerfestival” y ta parce cu un festival asina no por ta completo sin e participacion di Dogtroep. Nan tawata presenta den ciudadnan grandi na Alemania, Viena, Belgrado, Barcelona, Kopenhagen, Jerusalem y Totonto y hopi ciudadnan y luganan mas. Bou di influencia di esakinan, nan persentacionnan y montahe di decor ta bira mas grandi y impresionante. Na cierre di e temporada aki e espectaculo cu e grupo a organisa como apertura di “Uitmarkt” na Amsterdam, Hulanda na 1990 kisas tawata esun di mas grandi y exitoso mira pa mas cu 5000 expectadornan. For di 1990 un caminda nobo a wordo tuma y e produccionnan a bira mas grandi ainda. E presentacionnan aki cada bes a bira pa un publico mas grandi y tambe nan tawata cosecha mas atencion de e medianan local y internacional. Asina Dogtroep a wordo invita pa haci e apertura di e Olympiadanan di invierno na Albertsville, pa e World Expo na Sevilla, e Buchmesse di Frankfurt y e Festival di Teatro Internacional di Chicago na 1994. E compania a bira mas reconoci internacionalmente y a sigui presentacionnan na Johannesburg Sur Afrika, cu pa añanan largo a surgi na un colaboracion di trabou entre ambos nacion. Na mes un momento a surgi un otro colaboracion entre e diferente companianan multicultural na Belgrado, den e tempo ei ainda Yugoslavia y artistanan di Praga Republica Tjeco. Dogtroep a bira mas y mas grandi y como ilustracion, e presentacion yama Dinamo Mundi na 1996 a wordo mira pa mas cu 45.000 hende. Den e siglo 21 Dogtroep ta sigui activo pero ta wordo stroba door di problemanan di financiamento y cambionan di e staff artistico y e presentacionan ta bira cada bez menos. Ta wordo traha atrobe cu artsitanan “freelance” alrededor di un base cu mas forsa. Si, e uzo di media nobo ta bira mas importante y ta bin mas atencion pa proyectonan multi cultural. Dogtroep ta sigui ta innovativo y “trendsetter”. Ta sigui un paar di añanan mas di exito pero 2008 ta dicidi di stop cu presentacion. Den transcurso di e añanan Dogtroep a keda haña mas siguidonan di ful rond di mundo, unda cu Yuval Rimon tambe a sa di lanta su mes un grupo na Jeruzalem esta ZIK group.

Por sigui Dogtroep na www.dogtroep.com.

E proyecto aki ta subsidia cu un masha danki grandi na Mondriaan Fonds, Unoca y tur esunnan cu ta sponsor nos proyectonan anualmente.

Pa inscribi por manda un e-mail na su director di Ateliers ’89 esta Elvis Lopez na [email protected] o yama simplemente na 5885776 o 5654613. E workshop aki di traha animalnan higantesco ta pa un luna. Di Dialuna pa Diahuebs di 6.30 pa 9.30pm. Edad ta di 12 aña pariba. Ateliers ’89 ta situa na man drechi riba e crusada di Maria College na O’stad. Inscribi awor ya cu cuponan ta limita.

