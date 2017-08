No paso ta bin cu ESPN automaticamente ATA ta sponsor e actividad

ATA sigur tin respet pa tur promotor pero ATA tin su momento cu e ta traha cu ESPN pa e parti deportivo pa promove Aruba, segun Sra. Ronella Croes, CEO di ATA.

Sra. Croes a tuma nota di e noticia tocante e baseball madness, y e tin tur respet pa tur esunnan cu a haci nan esfuerzo y ta presenta algo cu ta inclui ESPN. Sra. Croes kier a clarifica, pa bay bek na loke ATA ta haci den diferente mercado.

ESPN ta un socio di ATA den varios nivel, den varios mercado caba. Dus e no ta un partido desconoci. De facto, na Merca ATA tin dos aña caba cu nan ta duna support y nan tabata un di e unico destinacionnan cu tabata presente na ESP Award. Kisas ta zona conoci pa varios persona den mundo deportivo. Esey ta un ehempel di un partnership cu Aruba tin cu ESPN.

ESPN ta un di e medionan cu ATA ta uza internacionalmente, mescos cu nan ta haci uzo di CNN den diferente mercado, FOX, otro nan cu tambe ta conoci, dependiendo di e mercado. P.e. ATA ta duna nan aporte na e PGA Golf Tournament, cu tambe ta pasa na diferente canal, incluyendo ESPN, unabes cu e wordo completa. Esey ta un partnership nobo.

No paso necesariamente cu ESPN ta mara esaki, e ta dunabo mas chance enberdad cu ta bay consider’e. Pero ora tuma decisionnan, ta kisas tin otro activacion den diferente mercado cu ESPN caba programa. Pues, ta cosnan cu mester tene na cuenta y ta dificil pa bay splica tur e diferente puntonan aki. Pero ESPN ta un partido conoci cun’e pa Aruba y ATA sa traha cun’e caba ariba diferente mercado.

Ora cu presenta un oferta pa ATA cu ESPN ta duna Aruba cobertura den tur mercado, hopi biaha ATA ta bisa cu nan ta wak e perfil di bishitante, y nan ta purba di ta focus mas ariba e mercado cu ta di importancia pa Aruba. Ki bal si nan yega na cierto mercadonan, pa medio di un grabacion, pero e mercado ey no ta tende di Aruba mas, ya cu nan inversion no ta eynan mas.

ATA ta purba di enforsa loke nan ta haci den mercadonan cu nan tin caba, cu un ESPN cu’n cobertura of algo otro pero dirigi ariba e mercado eynan specificamente y no un acercamento global. Paso eynan e no ta mesun efectivo pa ATA, compara cu mercado caminda nan tin inversion ta tumando luga caba. E ora e mensahe di Aruba ta resona mas biaha y e ta keda mas presente den mente di esunnan cu nan kier atrae, segun Sra. Ronella Croes, CEO di ATA.