No mucho caso di criadero di sangura aworaki

Sr. Luis Chung, director interino na GKMB, ta elabora riba e status actual di criaderonan di sangura den barionan.

Sr. Chung ta splica cu GKMB ta constante den barionan pa haci nan controlnan. Tur hende a ripara cu awa a cuminsa yobe. Esey ta haci cu nan ta riba un alerta mas halto pa controla e casnan y purba informa e personanan pa nan tambe ta na alerta. Nan no ta hayando hopi criadero ainda na cas dor di awacero, sino mas bien dor di matanan cu ta wordo muha of awa di airco. Esaki ta problemanan cu ta keda henter aña. Dus cu awacero of sin awacero, esaki ta keda un problema. Nan kier pidi cooperacion pa hendenan tene nan pochinan di mata limpi pa evita criadero.

E aña aki ta relativamente keto. Ainda nan ta haya criadero, pero e no ta un situacion alarmante. Awor cu awacero ta drentando, nan mester keda riba un alerta pa wak si e problema ta crece y si mester atende cun’e den un otro forma. Loke nan ta haciendo aworaki ta bayendo cas pa cas, eliminando criadero y informando e personanan di locual nan ta haciendo. Y si e bay na un fase mas critico, nan lo mester sali fumiga cierto casnan pa esaki no plama den e barionan. Den nan plannan p’e temporadanan cu ta bin ta controla casnan di hendenan di edad grandi, shopnan di tirenan den e barionan, etc. Internamente nan ta bezig ta bereid voor pa cuminsa haci zondeo di sanguranan cu tin na Aruba. Esaki ta algo cu hopi tempo no a wordo haci. Nan mester kico tin precies na Aruba pa tur hende por ta prepara pa cierto malesanan cu por drenta.

Sr. Chung ta mustra cu e trabou mas grandi mester wordo haci dor di comunidad di Aruba. GKMB so nunca por tin Aruba liber di sangura. Nan ta pidi cooperacion di cada cas pa tene cuenta di loke nan tin den nan cura, por ehempel si ta algo cu por retene awa manera tire, baki di mata, hemchi, cos di hunga di muchanan cu tin biaha ta keda tira den cura, etc. Ta pidi tur hende pa tene nan cura limpi den e temporada venidero di awacero. Bolter cualkier cos cu por retene awa. Keda vigilante. Tambe si tin hopi sangura y hende no sa di unda nan ta bin, nan por tuma contacto cu GKMB y nan lo bin pa controla di unda e criadero ta bin.

Comments

comments