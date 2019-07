No mester warda te ora un situacion bira inmanehabel pa interveni

Obhetivo di e investigacion ta pa tin un jaarplan di investigacion y su recomendacion. E idea ta pa ora e resultadonan t’ey pa reuni cu tur stakeholder pa haya feedback, pa asina traha ariba e rapport final. Sr. Glenn Satkansing, Director di Caribbean Reality Studies Center ta amplia mas ariba e proyecto aki.

Hopi biaha ta traha un proyecto, investigacion pero e ta end up den lachi. Pero e biaha aki ta papia cu tur stakeholder pa asina haya feedback, ta trahando hunto y cu tur e feedback cu unabes e investigacion caba, por sigui cu e siguiente step.

E problema di droga ta uno grandi. Esaki ta causa preocupacion grandi den nos comunidad, pa cual e minister a bin cu e idea pa bolbe haci un investigacion despues di 20 aña.

No ta e alcohol so, pero e vulnerabilidad ta pone cu’n hende ta cay asina facil. Esaki ta conta tanto pa droga como tambe alcohol. Ora cu haya sa e factornan cu ta laga hende cay den adiccion, tin un luga pa interveni.

Un di e investigacion cu ta bay haci ta, ta e historia di bida di 50 uzado di droga, selecciona rond di Aruba, sistematicamente pa wak con nan bida a bay.

investigacion lo identifica e factornan di riesgo cu ta laga un persona bira un usador problematico di droga of alcohol y cu ta lag’e cay den adiccion y aislamento social. Un uzado casual, cu tin biaha ta dal un drinks of uza un substancia prohibi no ta un problema social, si no tin otro factor di riesgo. E investigacion nacional aki lo concentra riba e usador problematico di droga of alcohol, pa por identifica e causa y factornan cu ta haci un persona vulnerable pa adiccion.

Ta dificil pa haya respuesta valido cu un entrevista sensitivo di un usador di droga.

Esey ta e motibo pa haci e investigacion den dos fase pa cubri e tema cu un combinacion di investigacion mas chikito.

No mester warda te ora cu e problema ta bira inmanehabel pa interveni. No ta e malesa cu mester tuma como e punto centarl, pero e salud. Ora e curpa ta saludabel, e persona y e famia ta mas saludabel, y e problema no ta bin.

E enfoke central di e investigacion no ta combatimento di malesa, sino promocion di salud. Un curpa y un sociedad saludabel ta e miho proteccion y prevencion contra malesa fisico y social. Ora nos a identifica e condicionnan social, cultural, psicologico y economico cu ta haci un persona vulnerabel of cu ta crea circunstancia di riesgo, nos tin un cuadro solido pa un strategia mas eficiente.

E investigacion aki ta conta cu e cooperacion y sosten di nos comunidad cu ta consciente di e importancia di e tema aki. Particularmente lo envolvi instancia y persona cu tin di haber cu e problema aki, pa haya nan cooperacion maximo. Cu e esfuerso di tur hende aki un aña nos por implementa un strategia basa riba e resultadonan di un investigacion cientifico cu por yuda nos reduci e impacto social negativo cu droga tin riba nos comunidad.

