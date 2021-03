NO mas drive by: personanan a test positivo ultimo durante actividad na cas

Sra Sharline Koolman encarga cu DVG diabierna mainta a informa na comunidad durante e conferencia cu no lo permiti actividad manera Drive By of Drive Thru. Ultimo tempo DVG hunto cu Cuerpo Policial a tuma nota cu tin hopi di e tipo di fiestanan aki y ta desconseha esaki. Sra Koolman a duna di conoce riba un 18 di maart por a tuma nota di hendenan tanteen di drive by of drive thru a baha den veranda di persona pa haya e pakete di cuminda y duna regalo y contagionan a tuma lug ora e personanan a bay haci test y informa.

