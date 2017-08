No lubida di busca e Smartcard pa studiantenan tempran

Pronto e aña escolar nobo ta bay cuminsa y di parti di Arubus, su director, Teo Croes, ta haci un apelacion grandi riba e mayornan pa pasa renoba e carchi tempran.

Tur biaha ta pasa mesun cos cu na ultimo ora tur hende ta bon. Loke ta pasa cu hopi hende ta aglomera despues nan ta rabia y ta bira iritante ora di wardamento. Ta haci un apelacion pa nan tur, pa por fabor bin saca e carchi na tempo. A haci un paar di biaha na stacion pabao, pa facilit’e un tiki tambe, pero e no ta funciona. Esey ta di lamenta pasobra a busca un alternativa pa hendenan haci’e.

Ta bolbe haci un apelacion pa por fabor bin saca e carchi na tempo y no laga te na ultimo ora, mescos cu ta pasa cu diferente otro cos.

Arubus a keda di haci un accion na San Nicolas, pero a stop esey, pasobra cu a haci’e pero no ta haya resultado. E ora ta costa nan placa so y no tin sentido pa bay pa tres of cuater hende.

Sabana Blanco ta keda e oficina principal, caminda cu por renoba of saca e carchi di bus.

Croes a splica cu pa saca e carchi of renoba esaki, por haci’e durante full aña. E costo pa saca un carchi nobo ta 15 florin, fuera cu tin cu recarga esaki tambe, cual ta un proceso apart.

Pa esnan cu tin nan carchi bieu, sobra recarga ta wordo pasa pa nan carchi nobo.

Esaki sigur ta duna un bon resultado, pasobra e tin un database, en particular pa siguridad, pasobra e ora sa unda pa busk’e. Sinembargo el a drop un poco pa motibo cu tin basta competencia riba hendenan cu ta hibando muchanan scol.

SKOA ta premira crecemento den scolnan MAVO, etc. Esey ta nifica transporte publico lo bay bira mas druk tambe. Segun Croes, ultimo biaha a expande caba, pa loke cu SKOA a haci. Tin algun cos cu ta caba mas laat, etc. Arubus ta traha pa asisti e scolnan.

Mirando cu tin hopi transporte pirata, pa Arubus keda na top di e mercado aki, Croes a comenta cu loke nan ta haci ta purba di mantene e servicio y upgrad’e mas tanto cu ta posibel. Por lo general e no ta cay bao di e competencia cu nan por actua contra dje. Hasta e T y O ta piki hende canto di caminda. Tin e Autobusnan cu number B. no ta core di acuerdo cu e rutanan y ta pasa tur caminda y tin e piratanan cu ta matando Arubus. E no ta den nan man. Gobierno y DTP ta bezig pa traha un plan pa combati esaki.