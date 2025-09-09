Sra Meverly Romano PR di DIMP durante un conferencia di prensa a toca e tema di e plachinan di number di 2025-2029. A aumenta e citanan poco poco pa hendenan busca nan plachi number, na Juli un peak di 4881 cita cu DIMP a atende pa por a yuda mas tanto posibel di e contribuyentenan pa por ricibi nan plachi number. Despues di Juli a mira e cantidad a baha pasobra a compromete nos mes ne contribuyente cu kier a caba di parti e plachi den e prome 6 luna di aña 2025.

Tabatin persona cu a busca maximo 5 plachi pa cada cita, pero esei no tabata e caso no ta tur hende ta busca 5, pero un promedio di 3 plachi pa persona a keda parti y door di esaki bo ta haya mas hopi hende ta haci cita. Tabatin mas hende cu a haci cita 1 cita un plachi e ora bo tin mas hopi cita ta bin acerca y e periodo a keda extendi te awor aki cu nos ta bezig. Despues di Juli e cantidad a baha y na Augustus a registra 3776 y September ta bezig cu e ultimo masa riba 1497 y despues di september tin solamente 54 persona registra y november 13 y asina por sigui menciona te ora cu yega e final na december. Desde 3 di september te cu 31 di Januari ta resta 1616 cita cu DIMP tin atende, loke ta resta den october te cu januari ta 80 cita. Ta un grupo di personanan cu a haci un investigacion ta persona cu no ta residente di Aruba, Mericano, Hulandes, cu no ta residencia na Aruba y ta pasa temporada pero a haci cita pa reschedule. Sra Meverly a menciona despues cu 30 di september nos a cumpli cu Aruba a cumpli cu e automobilistanan loke ta resta pa parti ta di un grupo cu falta pa paga nan impuesto di 2025.

Un total di 7554 number cu no tin pago di impuesto riba dje pa 2025, personanan cu si a paga y no tin nan seguro na ordo, y tin persona cu a paga mita aña di 2025 pero no a paga e di dos mita no ta ricibi nan plachi. Ne momento ki ta controla si e seguro ta na ordo y si e pago di e di dos periodo ta na ordo.

Tin registra 6681 no a paga e prome mita. Y un total di 14.235 no a cumpli mes cu e pago di 2025.