Un di e actividadnan durante e siman di hulpverleners 2022 di Hospital di Aruba, tabata e anochi di pregunta y premionan. E anochi tabata conduci pa maestronan Addonsito Croes y Jarissa Dubero. Asistentenan tabata Sueyenne Enser y Dylan Fingal.

Algun segmento di e anochi tabata News of the week, Berdad of Falso, Arubanita, Bo ta corda, Potret di antes y e Bonus round. E gruponan ganado tabata “No Brainers” y “Mal Basora”. Total a participa 7 grupo.