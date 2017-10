No bin cu prohibicion pero bin cu reeducacion tocante piscamento

Sr. Clifford Rosa di Centro di Pesca Hadicurari ta trahando pa haci entrega di e carta lo mas pronto posibel pa esaki yega den man di e minister cu a tuma e decision. E ta spera cu e por tuma paso pa sinta na mesa y drecha e ley aki prome cu e ley sigui.

Durante e reunion di piscadonan a haci basta feedback relaciona cu e concepto di e carta cu a wordo presenta. E punto cardinal ta cu a planea pa entrega e carta aki, dialuna otro siman. Pero a bin un votacion unda cu a dicidi pa entrega e carta aki, mas lihe mas miho. Ta buscando unda of con pa entrega esaki. Esey ta un otro trayecto, segun Rosa. Pero nan lo no keda sin cumpli cu e palabracion di entrega un carta, caminda ta haci un peticion pa tene cuenta cu e especienan cu a wordo poni den e ley di prohibicion, y tambe con pa sigui e piscado den e forma cu e por sigui eherce su tradicion y su labor, sigui cria su famia.

Segun Sr. Rosa, si ta binti pisca cu ta wordo pisca y cu no mag pero cu nan sa pisca, lo pidi pa tur binti. Pero loke ta poni den e ley di flora y fauna, hopi a custuma caba si wak esun di turtuga, cu tin cierto mal comprondemento di loke tin poni. Tin nombernan di pisca, p.e. ora di papia di Manta, cu ta e Chucho ta esun cu nan ta pisca. E ta cay fastioso si nan ta visualisa y no ta wordo bon presenta kico ta wordo poni den e ley. Esey a pasa den e reunion pa clarifica kico ta poni. E marino biologo a duna un presentacion di mustra kico ta e piscanan cu practicamente ta bay pone ariba e lista. Pa hopi di e piscadonan, un Gutu, si ta pone puro Gutu, e ta fastioso pero esey no ta bisa cu Gutu ta un pisca cu hendenan ta come, pero mas bien un tradicion cu ta siña pisca na Baranca.

Mirando cu den ultimo añanan a haya diferente cosnan di Nacionnan Uni, UNESCO, SDG, tin asina tanto cos cu ta pasando na Aruba, cu practicamente no sa mucho di dje. Pero si wordo mas miho educa. Durante e ultimo añanan na Aruba, no ta dunando niun permiso pa un pescaderia (visserij). E masa di bo piscadonan ta bou di control y si wak e cantidad di piscado cu tin, no ta cuestion cu tin un catch di pisca den peliger. Mirando cu no tin hopi piscado, pero si mester wordo educa, ya cu pesca ta algo cultural/tradicional pero no tin un educacion su tras. P’esey Sr. Rosa ta haya cu mester tin atencion pa esey.

Fundacion Hadicurari a conscientisa masha hopi mes, si wak proyectonan di Lionfish, proyectonan cu por tin di haber cu e mundo di e piscado, e fundacion ta haci esaki. Tur aña ta celebra Dia di Piscado y e ora con ta bay prepara pa reeduca e piscadonan. Un hoben a bin dilanti y trece cierto maneranan di pesca. Esaki ta gruponan cu ta bon prepara, ta gruponan cu ta biba di pesca. Ta haya otro cu ta sambuya gara kreeft y cu esey e ta cria su famia.

Pa hopi aña spearfishing tabata un metodo cu hopi hende tabata cria nan famia cun’e. Ta trata di un periodo di 20 aña mas o menos, cu no tabata tin un atencion educacional rond di pesca na Aruba, segun Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari.