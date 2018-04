No a fiha deadline pa e comision institui door di gobierno pa cu Parke Arikok

Referiendo na e caso di mal maneho di directiva actual di Parke Nacional, cual a wordo denuncia pa nan mesun empleadonan a traves di diferente protestanan cu a tuma luga, awor aki tin mas desaroyo riba esaki unda cu Minister Otmar Oduber a manda un carta caminda y no haya un contesta te awe. No a fiha un fecha limita pa e comision institui door di gobierno pa cu parke Arikok, pero ta sigui kere den dialogo. E mandatario ta splica.

E mandatario ta splica cu e deadline pa e comision aki lo duna un contesta no a wordo stipula ainda, caminda cu nan ta den dialogo for di luna di Januari y no kier haci desordo riba esaki pa e instancianan lo drenta den euforia, siendo cu mester considera cu ta maneho di un propiedad di gobierno.

Pero punto di desconfianza ta yega na un momento culminante unda mester ta di acuerdo cu e medidanan aki a wordo haci ta robes, cu mester cambianan bek. Anto diripiente e mesun bestuur mediante su directiva a bin cu un memo na final di Maart cu ta bruha tera y cu a cay den un situacion cu empleadonan cu tambe naturalmente nan ta preocupa pa e cambionan cu ta tuma luga y esaki no ta aceptabel na gobierno.

Ora ta bin cu cambionan den statuutnan no ta un cos chikito, no ta cuestion di a cambia nomber di e Parke Nacional Arikok of e fundacion pa haci’e Aruba. Pero ora ta mustra cu nan a cuminsa papia den un otro lenguahe unda prome e statuut su unico tarea tabata”het beheren” cu e bestuur ta haci y ta cambie cu e palabranan cu “het zetten van de noodzakelijke stappen naar het beheer en naar di ministers toe”, e ta duna e impresion cu no ta manehando un parke pa un hende sino cu en cambio a wordo cambia den un manera cu hasta por dirigi un minister riba riba kico mester haci,

Un situacion asina ta cambia full e spiritu di stichting cu a wordo lanta for di e propio gobierno pa maneha su propiedad 12 aña pasa, awor aki ta pretende di un forma unilateral pa dicidi e cambio henter e opzet y e meta di e stichting aki. Pa no papia mes cu den dje ta menciona cu nan por cumpra tereno, den e parke, cu ta den man di derden, pero door di e stichting completo ta keda den man di derden. Niun caminda ta poni cu e propiedad aki ta wordo cumpra anto traspasa pa gobierno di Aruba. Ta keda cu e mesun problema cu e propiedad ta den man di ‘derden’.

No tin confianza mas riba e bestuur aki y ta mira cu ta momento pa un refresh y ta wardando riba e bestuur su contesta, unda cu tambe tin hopi pregunta riba e presupuesto tambe. Te asina leu e mandatario, Sr. Otmar Oduber riba e problema andando na Parke Nacional Arikok.

