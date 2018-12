Nivel di prijs di Aruba ta keda halto compara cu otro paisnan den region

Ta un discusion cu e nivel di prijs di nos isla Aruba ta significantemente salto compara cu otro paisnan den region. E strategia di ATA pa cu Aruba keda mantene un posicion asina ey, pues pa cada persona e distinacion mester percura pa e ta un persona cu porporcionalmente ta dispuesto y ta pagando mas pa su vacacion aki na Aruba. Segun Ronella Chin-A-Tjoe, CEO di ATA, a mustra cu no ta algo malo, ta algo hopi bon si por tin e producto Aruba y si por tin e confianza di e consumidor cu e ta dispuesto pa paga relativamente mas. Esaki kiermen cu e consumidor ta mira e balor di e producto e ta mira cu akinan na Aruba tin aspectonan diferente cu ta pone cu e ta haci esey y ta kies pa Aruba den comporacion cu otro. E lo cuminsa bira un problema cu bo ta mira cu turismo en general no por carga esaki mas, pues cu e hendenan no ta dispuesto pa paga mas. E ora esaki ta bira un problema hopi grandi y conociendo esnan y normalmente e mercado mes ta husta su mes. Si no haya e hendenan pa jena e kambernan cu ta dispuesto pa paga e ticket y pasashi pa jena Aruba cu ta mas caro cu otronan, automaticamente e companianan mes ta cuminsa ahusta nan prijsnan.

Pues esey ATA ta kere cu ta un punto clave pa diferencia y e otro cos ta cu ora wak e mercado e ora ey, ta riparabel cu en berdad por ehempel na Europa Aruba ta sigui posiciona su mes relativamente mas caro cu otro destinacionnan, ta haya otro opcionnan manera ta cualkier otro mercado. Cuba ta un opcion hopi atractivo, mayoria di Cuba su productonan ta all inclusive e e mercado principal pa Cuba ta Canada. Claro cu nan tin e diferencia hopi claro cu ta su cultura y su historia cu ta algo cu Aruba no tin. Y esey ta un punto diferencial na nan fabor. Y e Europeo ta masha tras di esey. Sra. Ronella a bisa cu no ta solamente Europeonan, pero tur mercado en general ta buscando mas ta aspecto cultural y autentico di e destinacion ora cu nan ta haci un escogencia aworaki. Pesey ATA tambe ta purba stimula esaki na Aruba tambe y esaki ta por medio di nos cuminda cu nos ta ofrece, menu, cuminda crioyoyo, artesania, Sanicolas y deferente otro desaroyonan cu ATA ta kere cu ta hopi importante. Esaki e ora kiermen cu mester bai haci cambionan riba e forma cu ta promociona nos isla cu no ta solamente no beachnan blanco, carnaval, sino nos parti historico y cumindanan.

E directora di ATA a mustra cu mester haci dos cambio, caminda mester cambia e forma di haci promocion riba mercado internacional y akinan ATA ta enfocando mas riba esaki. Y mester tambe enfoca riba comunicacion internacional manera promocion riba con ta desaroya e producto Aruba. Pero tambe mester paga tino riba otro tendencia cu ATA a bin ta nota. Si hendenan a keda bishita den 2018 e projeccionnan pa 2019 tambe ta positivo pues e no ta bai ta mesun facil, nan ta positivo te aworaki pero mester paga tino riba e tendencia cu un porcentage no grandi, pero toch un porcetage di nos bishitantenan ta subi consistentemente ta bisando cu nan no ta hayando balor pa nan placa. Akinan por haci dos cos, ta baha prijs, y manera nos sa e prijsnan ta baha pero esey no ta den control di ATA

Comments

comments