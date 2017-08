Niun partido politico ta acercando e sindicatonan

Presidente di sindicato, STA ta lamenta cu ningun partido politico ta acerca sindicatonan y STA sigur cu no. Sr. Diego de Cuba ta splica mas di e desaroyonan aki.

Niun partido politico a acerca sindicato STA pa presenta nan programa di gobernacion. Ni esun den gobierno, ni e oposicion di mas grandi. Esaki ta di lamenta, ya cu sindicato STA a bisa caba cu no ta importa cua asignatura ta bay sinta den gobernacion, ya cu obviamente lo bin un cambio. Pero lo tabata na su luga pa nan a acerca e sindicatonan y Sr. de Cuba ta kere cu no ta tur partido hunto, pero un pa un por invita e directiva di e sindicatonan pa presenta nan plan di gobernacion y si e ta factibel, si e sindicatonan y e clase trahado ta cay den e parti eynan. E wiel cu ta pone economia draai aki na Aruba, cual hopi hende ta lubida, ta e trahadonan. Nan ta esunnan cu ta pusha pa e pais por draai por bay padilanti of e por stagna door di e mal gobernacion. Pero ta e trahadonan, ta un di e puntonan principal den un pais sano, den un gobernacion sano cu cualkier gobierno cu sinta, mester tene cuenta cun’e y tene cuenta cu e sindicatonan.

Den e ultimo gobernacion cu tabata tin, tabata tin dialogonan social cu no tabata beneficioso pa ningun sindicato, pasobra cu mayoria proposicion cu sindicatonan a bin cun’e a wordo bari for di mesa, segun Sr. Diego de Cuba. E situacion di pensioen tabata uno bastante pisa. Apesar cu e sindicatonan a bay Staten, vocifera cu loke nan ta bin cun’e ta demasiado pisa, ya cu no ta tur hende por yega na e edad di 65 aña den un estado di salud cu nan por eherce nan funcion. Tur e sindicatonan a vocifera esaki y toch e gobierno, Staten a bulldoze e ley aki ariba e pueblo. Mescos cu 40 medida mas, cu a wordo pusha ariba lomba di pueblo y turismo. STA ta lamenta esaki masha hopi. Tin un persona cu a lanta partido politico, grita cu e no a haci nada, pero segun Sr. de Cuba, e tambe tabata participe den tur e cosnan aki. E medidanan aki a haci hopi dolor ariba e pueblo. Tambe ela haci daño ariba e turismo, pasobra no kier a skucha conseho cu esunnan cu ta anda cu e trahadonan den sector turistico.

Por ultimo, Sr. Diego de Cuba a bisa cu te hasta e propio empleadonan den sector turistico mes ta keha cu e impuestonan cu a bin acerca ta asina halto, cu no ta resta e turista nada pa por duna tips.