Niun bus no ta subi caminda sin wordo gekeur door di DTI

Tin bus cu no ta apto pa subi caminda y esaki ta cay bou di responsabilidad di esunnan cu ta maneha Arubus. Sr. Teo Croes, director di Arubus, ta refuta e posicion aki y ta amplia maariba e punto aki.

Tin hopi cos ta pasa cu hende no sa y con e ta wordo maneha. Niun bus no ta sali si e bus no ta gekeurd door di DTI. Tin 33% di e flota di Arubus, no ta bay caya pa e motibo aki. SI e no ta apto, e no ta bay caya. Locual a sosode, tabata un accidente lamentabel. Tin busnan cu edad hopi halto y esey mester wordo bisa.

No por bisa cu tur bus ta forma e mesun peliger. E incidente cu e bus, ta algo cu por pasa. Tin un idea mas o menos, pero no ta bay duna comentario ariba esaki tanten cu nan no a haya un investigacion amplio ariba dje.

Esaki ta e di tres bus. E prome bus cu a kima, tabata pa motibo di brake, cu a keinta y a ocasiona candela. Esey ta algo cu constantemente ta bisa e chauffeurnan cu ora un bus keinta, para e bus di biaha. No sigui forsa, e ta core risico manera e tempo ey. Esun ultimo aki, ainda no por bisa nada ya cu ta wardando ainda ariba e investigacion.

Sinembargo, garashi di Arubus a haci full un check up ariba e busnan y tur cos ta mustra di ta ok. Apart di esey, Sr. Croes ta bolbe ripiti, tur bus ta gekeurd dus nan no ta core peliger inminente.

Sr. Croes a bisa cu DTI no tin capacidad of conocemento pa keur busnan asina grandi, pa wak si nan tin fayo si of no, y e competencia di loke DTI ta haci, ta algo cu Sr. Croes no por bisa. E busnan ta wordo gekeurd na DTI manera ta e caso e ultimo 36 añanan.

E trabao ta wordo haci, pero si tin un kortsluiting, ta algo cu por pasa y no ta competencia di DTI. Cosnan asina por pasa na tur parti di mundo y ta danki Dios cu no tabata tin daño humano, solamente material.

Comments

comments