Diahuebs merdia riba caminda di Papaya dilanti Camry supermarket a sosode un accidente unda un nissan sentra a dal tras di un van. Polis di noord y trafico a keda manda lihe pa e sitio debi cu cos tabata bayendo for di man entre e chauffeurnan di auto. Polis a constata cu e van a subi caminda y e sentra biniendo for di pabou a dal un brake y bay dal tras di e van. No tabata tin ningun persona herida.