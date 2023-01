Diabierna marduga despues di 12’or di marduga na altura di e rotonde di bakval banda di Marriot Hotel, un Nissan March a perde control y a dal contra un bus di Arubus na su banda robes patras pa despues bandona e sitio.



Polis a presenta na e sitio y tuma tur informacion for di e chauffeur cu a mira kico a pasa y lo pasa esaki over pa polis di trafico haci nan investigacion. Ora polis haya e chauffeur di e dicho Nissan March e lo bay haya un multa pa e acto di hit and run.