Nissan March a dal den auto di Polis na crusada Seroe Pita

Diaranson merdia na e crusada di Seroe Pita dama chauffeur den un nissan march biniendo for di Ayo pa Seroe Pita no a para na e crusada dal basta duro den banda drechi di e isuzu auto di polis bayendo nort pa Tamarijn. E impacto a laga e auto policial kibra y no tabata por a core mas. E polis tabata sinti dolor na curpa unda ambulance a keda solicita. Specialista di trafico, hefe di departamento di trafico y alto comisario tabata na e sitio pa ta na altura. Na final takelwagen a presenta pa kita e autonan for di riba caminda.

