Diadomingo mainta central di polis ta haya un yamada cu un auto lo mester a cay den e rooi riba Sasakiweg. Na yegada di e patruya ta constata cu un Nissan March a cay den e rooi e mesun caminda cu e CR-V a cay un rato prome. Door cu eynan e caminda ta hopi bow awa ora e autonan ta coriendo nan ta topa cu e awa di sorpresa y ta perde control of ta kita di golpi y ta bay cay den e rooi. No tawata tin herido. Roadservice y polis a tuma dato. Takelwagen a bin saca e auto for di den e rooi.