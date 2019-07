Ningun polis of recherche ta sinta na cas sin haci nada door di e situacion cu awa den edificio na Frankrijkstraat

Relaciona cu e situacion fastioso cu a presenta na edificio di recherche na Frankrijkstraat, ta algo cu por pasa na tur oficina y cas cu ta haci uzo di toilet (wc). Recientemente un situacion no mucha agradabel a pasa den e edificio di recherche na Frankrijkstraat cu e sistema di awa di toilet cu a causa un molester hopi fastioso pa e recherchenan cu ta traha den e edificio. Mirando e situacion a dicidi cu tur trahado a bay cas debi na e cantidad di awa cu a sali y tambe e holo. Mesora a contrata e compania Total Cleaning cu a bin aden y pone un aparato special Ozone Generator pa limpia unda e awa cu a core y tambe yuda e ambiente na un manera mas higienico. E Ozone Generator ta un aparato cu ta destrui bacteria, virus, holo y mold. E ta un aparato cu un concentracion asina halto cu por haci daño na salud di hende. Di parti Total Cleaning a sugeri pa momento cu e aparato ta haciendo e trabou den e edificio pa no tin ningun trahado den e luga. E Ozone Generator poco poco ta bay purifica e aire. For di un bon fuente di oficina di recherche el a bisa cu no ta asina cu ningun funcionario di e departamentonan di recherche ta na cas sin haci nada, pero a sigui haci nan trabou manera mester ta 24/7 y hasta ta cumpli cu nan piket. E fuente ta lamenta e noticia fake cu a publica den medionan di comunicacion manera cu ningun departamento di recherche no ta trahando y tambe cu nada no ta ser haci pa drecha e situacion den e edificio. Doño di e edificio tambe a laga haci su inspeccion pa drecha e situacion y pa algo asina no bolbe sosode. Pa dialuna e oficinanan ta limpi atrobe y tur recherche ta acudi normalmente na trabou.

