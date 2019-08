Ningun momento un avioneta a baha riba green corridor

Diahuebs for di oranan di mainta un truck encarga pa cu transporte di un avioneta cu no ta den uso mas a keda escolta pa polisnan motorisa y personal di elmar. Debi na e haltura elmar a core tras di e caravana aki pa ora mester lanta wayanan di coriente na halto. E avioneta aki a pasa riba green corridor y eynan e situacion a pega un rato cu mester a cera caminda un rato net riba e brug. Automobilistanan a kere cu avioneta a baha riba e caminda y a saca potret parti esaki rond, pero no tabata e caso. Tabata un transporte te cu San Nicolas na su destinacion di loke ta bay keda haci pa cu e avion chikito aki cu no ta den uso mas.

