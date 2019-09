Ningun hende a drenta y ningun extratereste a wordo mira den evento “Area 51 Raid”

Loke a cuminza como un joke a sa di atrae bishitantenan for di tur rond di mundo pa cuidad desaloha di Nevada. Miles di hende en busca di extratereste,”bragging rights” of djis pa pasa un bon rato a envadi e cuidad desaloha di Nevada, respondiendo na un evento cu a bira famoso riba Facebook “Storm Area 51”. Mas di dos miyon persona a confirma, por lo menos riba Facebook, a inscribi pa envadi e facilidad secreto den desierto aki cu a lanta atencion di vocero di Air Froce cu a bisa cu si e sosode e consecuencianan lo por ta peligroso. Mester bisa cu toch un gran cantidad di hende a presenta na e sitio y danki Dios no tabatin mucho problema y soldatnan no mester a los ningun bala riba e grupo di hende aki. Practicamente e hendenan aki no lo por drenta e luga pasobra e ta wordo bon protegi dor di soldatnan y nan a keda pafo y toch bastante leu di e entrada mes di Area 51. Akinan e personanan a manera haci un fiesta pafor caminda cu tabatin bailamento y algun di e hendenan tabata bisti den disfraznan di astronauta entre otro. Despues di un rato tur hende a move di e sitio y por bisa cu aunke e evento no tabata un exito, pasobra nan no por a drenta, toch e tabata exitoso pasobra e hendenan toch a yega serca di e luga.

Comments

comments